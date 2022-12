Alessia Marcuzzi si prepara per Boomerissima, il nuovo programma che da martedì 10 gennaio 2023 condurrà su Rai2 e nel quale metterà a mettere a confronto generazioni ed epoche differenti con un semplice scopo: far divertire. In una recente intervista a Il Giornale Alessia Marcuzzi ha svelato che in questa nuova fase della sua vita professionale vorrebbe coinvolgere anche Tommaso, il figlio avuto dalla relazione con Simone Inzaghi.

“Se porterò Tommaso? Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella… E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”. Boomerissima sarà un programma diviso in tre parti e Alessia Marcuzzi si è personalmente occupata della scrittura: “Tre parti: lo studio, la strada dove andrò a prendere delle persone e un pezzetto di casa mia che sarà ricostruita con una scenografia”.

Alessia Marcuzzi, lividi sulle gambe dopo le prove di Boomerissima

“Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ma più che sfide si tratta di punti di incontro perché tante cose che fanno i ragazzi di oggi, anche se non lo sanno, sono le stesse che facevamo noi da giovani. E sarà bello vedere come si incrociano le situazioni, i vissuti”, ha spiegato Alessia Marcuzzi.

Inizialmente Boomerissima doveva andare in onda da novembre, poi si è deciso di farlo slittare a gennaio 2023. E adesso la puntata del debutto si avvicina e per Alessia Marcuzzi è tempo di dedicarsi anima e corpo a Boomerissima così come si può vedere dalle sue Instagram Stories. Infatti sta condividendo con i follower alcune immagini delle prove sulle performance di ballo che saranno le vere protagoniste del programma in onda da gennaio 2023. E non mancano i piccoli inconvenienti del mestiere.

Proprio nelle ultime ore, la bionda showgirl romana, ha pubblicato dei video che hanno insospettito i fan, ma il suo tono allegro e spensierato ha subito chiarito la situazione: la conduttrice si sta allenando duramente dietro le quinte e le full session di ballo le hanno causato qualche livido sulle gambe e sui piedi. “Volevo essere ballerina, volevo essere tommasina”, dice la Alessia nel video mentre mostra ai fan i lividi, e tagga l’amico e coreografo di ballo Luca Tommassini.