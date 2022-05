“Tutto già stabilito”. Alessia Marcuzzi, la sua vita cambia. E lo fa in modo inaspettato

Alessia Marcuzzi verso un nuovo programma. La bomba è stata sganciata in queste ore ed è davvero clamorosa. Da un po’ di tempo non si stava più parlando del suo futuro in televisione, ma all’improvviso è arrivata un’esclusiva pazzesca che cambia davvero tutto. Ovviamente si attende come sempre l’ufficialità, che ancora non è arrivata, ma la voce è veramente insistente e sta circolando con grande forza. I telespettatori sono molto incuriositi da questo evolversi della situazione.

Prima di dirvi tutto sul possibile suo nuovo programma, su Alessia Marcuzzi si era soffermato Maurizio Costanzo recentemente: “Non è uno spreco tenere fuori dai giochi una professionista del suo calibro. Di sicuro lei manca tanto alla Televisione italiana, anche perché è uno dei volti più amati dal pubblico a casa. Io spero abbia capito che cosa vuole fare e, soprattutto, le auguro di trovare al più presto chi, in Tv, è in grado di assecondarla. Penso che Mediaset sia il luogo giusto. Capisco però che dopo tanti anni di lavoro in tv abbia pensato di staccare per un po’”.





Alessia Marcuzzi verso un nuovo programma Rai

La notizia rilanciata su Alessia Marcuzzi è veramente inaspettata, infatti dopo ben 25 anni al servizio di Mediaset, sarebbe pronta a finire alla Rai. Visto che il Biscione non le ha comunque offerto nulla di nuovo, sarebbe stata la televisione pubblica italiana ad approfittarsene e a puntare fortemente sulle sue doti professionali. A riferire tutto è stato il sito Dagospia, che ha anche fornito i primi dettagli sulla nuova trasmissione, che prenderebbe ufficialmente il via nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino, Alessia Marcuzzi sbarcherebbe su Rai2: “Ci sarebbe una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, il manager della conduttrice”. Il programma prevedrebbe dalle cinque alle sei puntate e andrebbe in onda il prossimo mese di novembre. La produzione sarebbe di Endemol Shine e la trattativa sarebbe già in fase avanzata. Ovviamente non resta altro che aspettare comunicazioni ufficiali dei diretti interessati.

L’ultimo programma televisivo presentato da Alessia Marcuzzi è datato 2020, quando è stata conduttrice di Temptation Island su Canale 5. Nello stesso anno era anche stata giudice di Amici, mentre l’anno prima aveva condotto Temptation Island Vip. A livello sentimentale si è sposata nel 2014 con l’attuale marito: lui è il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.

