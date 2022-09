“Arriva la conferma”. Alessia Marcuzzi, ora non si torna più indietro: la notizia è certa

Si è parlato molto nell’ultimo periodo di Alessia Marcuzzi e del nuovo programma Rai. Tante le indiscrezioni, negative e positive, che sono circolate in quest’ultimo periodo ma ora sembra che siamo arrivati finalmente alla decisione definitiva. A svelare in anteprima le informazioni su questa trasmissione è stato il sito DavideMaggio, che è anche entrato nei dettagli della stessa. Quindi, ora possiamo finalmente dirvi qualcosa in più e il pubblico della conduttrice può tirare un sospiro di sollievo.

Su Alessia Marcuzzi non ci si è soffermati unicamente sul suo nuovo programma Rai. Ad esempio, circa un mese fa ha fatto vedere una sua parte del corpo meravigliosa. Nella prima foto c’è lei con il suo cane Simba, mentre nella seconda ecco apparire improvvisamente il suo lato B, che è stato possibile osservare grazie al suo costume. Si è immortalata di fronte al mare, con gli scogli presenti alle sue spalle. Impazziti di gioia i suoi accaniti fan, tra cui anche Nunzia De Girolamo: “Immagino che tutti guarderanno lo scoglio, tesoro”, ha scritto con ironia.





Alessia Marcuzzi, nuovo programma Rai confermato: è Boomerissima

DavideMaggio ha innanzitutto confermato che Alessia Marcuzzi non sarà protagonista nel nuovo programma Rai nell’anno in corso, come si era già vociferato settimane fa. Ma la trasmissione in sé ci sarà e quindi sono stati respinti i rumor più negativi, che facevano riferimento alla cancellazione della stessa. Si tratta di un format che si occuperà di diverse tematiche, che vanno dalla musica allo sport passando per oggetti, mode, cronaca e film. Un confronto che vedrà una sfida tra diverse generazioni.

La trasmissione si chiama Boomerissima e andrà in onda nel 2023. Infatti, si è appreso che le registrazioni del programma, che dunque non andrà in diretta, avverranno nella città di Roma il 10 e il 16 dicembre e il 6 gennaio e il 13 gennaio 2023. I protagonisti del programma si troveranno in studio, ma anche nel backstage e in strada. C’è grandissima curiosità dunque per questo confronto tra generazioni diverse e soprattutto per il ritorno in televisione di Alessia Marcuzzi, dopo aver salutato Mediaset.

Su Boomerissima Alessia Marcuzzi aveva raccontato al settimanale Oggi nei mesi scorsi: “Condurrò Boomerissima, un varietà ricco di ospiti in cui metterò a confronto due generazioni, la mia e quella dei millennials. L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata”.

