“Purtroppo è successo”. Alessia Marcuzzi, che grande delusione: la brutta notizia già arrivata

Ancora un colpo di scena su Alessia Marcuzzi. Dopo essere rimasta a riposo per lungo tempo, la conduttrice televisiva è pronta a immergersi in una nuova avventura professionale. Ma è notizia di alcune ore fa di una decisione inaspettata presa dalla Rai nei suoi confronti. Nessuno, nemmeno forse il più pessimista, si aspettava questa scelta della tv pubblica italiana. Ma sta di fatto che, stando alle voci che sono circolate, lei dovrà accettare tutto questo nella speranza di una risoluzione a breve termine.

Alessia Marcuzzi ha lavorato per un tempo immemore a Mediaset, ma poi la decisione di passare alla Rai è stata ponderata.





Alessia Marcuzzi, la decisione Rai: il suo programma rinviato

A svelare i particolari sulla novità riguardante Alessia Marcuzzi e la decisione assunta dalla Rai è stato il sito Dagospia. Il portale di Roberto D’Agostino ha appreso in anteprima che non vedremo ben presto all’opera la conduttrice nella sua nuova trasmissione. Eppure sembrava tutto fatto e si era pure vociferato di una data ben precisa, ovvero il 22 novembre. Ma qualcosa è cambiato improvvisamente e ora i telespettatori dovranno pazientare un po’, anche se la preoccupazione è certamente aumentata.

Dunque, Dagospia ha scritto che la trasmissione Boomerissima di Alessia Marcuzzi non dovrebbe essere più mandata in onda entro quest’anno. Quindi, il tutto sarebbe rinviato al prossimo anno e sono emersi anche i primi retroscena sulle motivazioni: “Ci sono problemi relativi allo studio, ma anche qualche ragionamento sul fronte budget”. Probabile che nel gennaio del 2023 possa iniziare questa sua nuova esperienza televisiva, ma dare conferme in questo momento è impossibile. Non resta che aspettare.

A proposito di Boomerissima, Alessia Marcuzzi ne aveva parlato così in un’intervista a Il Giornale: “Un programma che mi sono cucita addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori. Quando ho finito di scrivere questo programma mi sono detta che sarebbe stato giusto per Rai2. Sono andata da Stefano Coletta (direttore intrattenimento), ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto”.

