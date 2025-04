È andata in onda ieri sera, lunedì 7 aprile, la prima puntata di The Couple, il nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, con Luca Tommassini e Francesca Barra nel ruolo di opinionisti. Grande attesa per il nuovo show e l’esordio ha registrato 2 milioni e 234mila spettatori, pari al 18,6% di share: un debutto non esplosivo, ma nemmeno troppo deludente.

Tra i concorrenti in gara spicca anche Laura Maddaloni, judoka pluripremiata (due volte insignita del Collare d’Oro al Merito Sportivo) e volto noto della televisione, già vista nel 2022 all’Isola dei Famosi 16. Ora torna in tv più determinata che mai. La partecipazione a The Couple, però, è stata caratterizzata da alcuni imprevisti e non tutti da ridere…

Incidente per Laura Maddaloni: cosa è successo e come sta adesso

Durante la notte, la pagina “Tv Italiana” su X (l’ex Twitter) ha riportato un episodio curioso: “Laura Maddaloni ha involontariamente rotto un contenitore in vetro e si è ferita calpestandolo. #TheCouple – Giorno 1″. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione, ma dalle immagini trasmesse Laura appare serena e partecipe, impegnata senza problemi nelle attività quotidiane del gioco.

Nel corso della puntata, l’ex naufraga ha anche regalato al pubblico alcuni momenti esilaranti. Il primo è arrivato quando, sul maxi schermo, è apparsa la foto di Lilli Gruber, storica giornalista e conduttrice di Otto e mezzo. Alla vista dell’immagine, Laura ha dichiarato candidamente di non conoscerla, suscitando l’ilarità dello studio e lo stupore di Ilary Blasi.

Ma non è finita lì: poco dopo è stata messa nuovamente alla prova con un altro volto iconico, quello dei Ricchi e Poveri. Stavolta ha cercato di fornire qualche indizio, ma senza riuscire a ricordarne il nome. Un altro scivolone che ha strappato sorrisi e reazioni divertite, confermando il suo ruolo da protagonista inconsapevole di questa prima serata.

