Prima puntata di The Couple e già tanta carne al fuoco nel nuovo programma di Ilary Blasi. I colpi di scena e le gaffe sono stati infiniti lunedì 7 aprile, sera del debutto, ma anche dopo, quando le coppie di concorrenti si sono ritrovate da sole nella ex casa del Grande Fratello non sono mancate sorprese. Subito dopo la diretta, i protagonisti si sono riuniti e parlato delle loro vite e anche di esperienze televisive passate.

Antonino Spinalbese, che per la cronaca ha vinto la prima puntata insieme al suo partner Andrea Tabanelli con cui ha avuto la possibilità di sottrarre una chiave a una coppia avversaria, ha chiacchierato con Jasmine Carrisi (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr) ma anche con Brigitta Boccoli. E grazie a questa conversazione è uscito un retroscena interessante.

The Couple, I retroscena di Antonino Spinalbese

L’hair stylist ed ex di Belen ha rivelato alla Boccoli (in gara con la sorella Benedicta, ndr) che non avrebbe rifatto un reality lungo come il Grande Fratello e che proprio la “breve” durata di The Couple l’ha convinto a firmare il contratto. Ma anche che non era a conoscenza del mega montepremi di un milione di euro.

“Io sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia. La bimba è sveglissima, prende il latte da sola, fa tutto da sola, si cerca le cose da sola e pensa che ha solo quattro anni. Lei poteva essere l’unico motivo di un mio no a partecipare”, ha detto Antonino. Ha poi aggiunto che inizialmente gli avevano parlato di “sei settimane” e che solo dopo ha scoperto “che non sono sei ma otto da contratto. Poi non è nemmeno detto che io arrivi in finale. Non è che parto con quell’idea, per quanto ci possa credere”.

“Prima ho accettato quando mi hanno detto la durata e poi mi hanno detto del montepremi. Ho accettato solo per quanto dura, non potevo rifare un programma che durava tanti mesi, sono già stato lontano da mia figlia per troppo tempo. Io sono anche un po’ possessivo con lei, nell’averla con me, tenerla, coccolarla, stringerla. Sapendo quante erano le puntate ho detto ok lo faccio“, ha concluso rivelando quindi la durata del nuovo reality.