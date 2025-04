È ufficialmente iniziato The Couple, il nuovo programma in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio, lo stesso del Grande Fratello, gli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, e anche una giuria composta dall’autore Christian Monaco, presenza fissa a fianco di Stefano Jurgens di Avanti un altro e il notaio Mariateresa Antonucci.

Le coppie sono state presentate e hanno preso possesso della ‘location’, ossia la casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini che è stata leggermente rinnovata rispetto a una settimana fa, e la sfida che porterà alla vincita del mega montepremi di un milione di euro è partita. Nel corso della diretta non sono mancati i colpi di scena e anche le gaffe, come abbiamo raccontato anche qui sotto.

The Couple, Antonino e Jasmine parlano di Helena

I concorrenti protagonisti di questa prima edizione di The Couple si sono sfidati in una serie di giochi e alla fine è stata eletta la coppia vincitrice della serata. A trionfare sono stati Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, che hanno avuto la possibilità di sottrarre una chiave a una coppia avversaria.

A proposito di Antonino Spinalbese, non è sfuggito un dialogo notturno con Jasmine Carrisi nel giardino della ex casa. Non è sfuggito tra i fan di Helena, che fino a sette giorni fa era proprio lì. Parlando proprio dell’edizione appena chiusa del reality a cui l’ex di Belen ha anche partecipato, è venuto fuori proprio il nome della modella e seconda classificata.

Antonino: “Io l’unica che conoscevo era Helena.”



Jasmine: “Ah si l’ho sentita oggi prima di entrare.



provate a non dire che e la protagonista

e uscita dalla casa, si parla solo di lei.😭



@helenaprestes 👑 #TheCouple pic.twitter.com/jgwk4iu1XS — eloisa☕️ (@tuttogossip_) April 8, 2025

Antonino ha detto che era l’unica che conosceva dei concorrenti del GF 18 e di averla anche vista ultimamente. Jasmine, che invece ha seguito le vicende della casa per via della presenza di sua zia Amanda Lecciso, ha ammesso di averla sentita al telefono proprio prima di entrare a The Couple. Insomma, il nome di Helena, che nel frattempo ha festeggiato due mesi insieme a Javier, continua a essere la protagonista assoluta.