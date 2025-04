Durante la prima puntata di The Couple, l’ingresso di Manila Nazzaro e Stefano Oradei ha riacceso una polemica mai del tutto sopita. La coppia, che ha deciso di partecipare insieme al programma, si è lasciata andare ad alcune confidenze durante il test di affinità, rivelando dettagli finora inediti sulla loro relazione. Un momento che, più che rafforzare l’immagine di armonia tra i due, ha finito per sollevare nuovi interrogativi sulle reali tempistiche della loro storia d’amore.

Ufficialmente, Manila e Stefano hanno dichiarato al pubblico di essersi fidanzati a giugno del 2023, ma voci insistenti – sostenute anche da precedenti paparazzate – parlavano di una frequentazione già avviata nei mesi precedenti, quando Manila era ancora legata a Lorenzo Amoruso. Proprio lui, dopo la fine della loro relazione, aveva accusato l’ex compagna di essersi avvicinata al ballerino prima della rottura ufficiale.

The Couple, Manila ha tradito Lorenzo Amoruso?

Accuse che avevano trovato eco anche sulla rivista DiPiuTv, dove si leggeva: “Dipiù è in grado di spiegarvi, dopo avere raccolto alcune confidenze da chi conosce bene Manila, che cosa sia successo esattamente. È vero, prima ancora che tra Manila e Lorenzo finisse, Stefano Oradei faceva parte della vita della conduttrice, ma come amico”.

Parole confermate dalla stessa Manila, che aveva raccontato di aver sempre considerato Stefano un confidente, specialmente nel periodo in cui il ballerino era stato lasciato da Veera Kinnunen, sua storica compagna, che lo aveva abbandonato per Dani Osvaldo nel 2019. Nonostante le dichiarazioni ufficiali abbiano sempre puntato sulla versione di una frequentazione nata tra due cuori ormai liberi, ieri sera è stato proprio un dettaglio emerso durante il gioco delle domande a instillare il dubbio.

Alla domanda su quando fosse avvenuto il primo incontro intimo tra i due, entrambi hanno risposto “il 4 gennaio 2023”, una data sorprendentemente vicina alla fine della storia tra Nazzaro e Amoruso. A lasciare perplessi è stata soprattutto l’esclamazione di Manila prima che il marito rispondesse: “Dì la data vera”, che ha alimentato il sospetto che vi fosse un’altra versione dei fatti, forse tenuta finora nascosta.

Non si è fatta attendere la reazione di Lorenzo Amoruso, che attraverso una storia su Instagram ha lanciato una frecciatina tutt’altro che velata: “Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa**e”. Un commento che ha subito trovato eco anche in Biagio D’Anelli, spesso pungente osservatore delle dinamiche televisive, che ha pubblicato un reel tagliente: “Una bugia dopo l’altra. Il sito di Verissimo riporta le parole di Manila ‘Non ho mai tradito Lorenzo, ci siamo lasciati a gennaio, la relazione con Stefano è iniziata a marzo’, ma ieri sera avete detto che a gennaio vi siete detti il primo ti amo. Se già a gennaio avete condiviso quel momento, da quanto tempo vi frequentavate davvero?”.

Il commento di D’Anelli, condiviso anche da Amoruso, mette così in discussione l’intera narrativa costruita finora dalla coppia. L’analisi pungente si chiude con una battuta provocatoria: “In questo frangente Lorenzo Amoruso è andato a Porto Cervo, chiedo scusa per la città”, lasciando intendere quanto tutta la vicenda sia stata per lui una delusione cocente.

La partecipazione di Manila e Stefano, che doveva essere una celebrazione del loro amore, si è dunque trasformata in una finestra su un passato ancora controverso, in cui verità e percezioni sembrano sovrapporsi pericolosamente. E mentre il programma prosegue, fuori dallo studio il dibattito su ciò che è davvero accaduto tra i tre protagonisti è più acceso che mai.