Brutte notizie per Antonino Spinalbese al GF Vip. Sembra che l’ex di Belen sia stato costretto ad abbandonare la casa. Nessuna notizia ufficiale che proviene dalla produzione, solo un sospetto dei telespettatori che si sono fiondati sui social a commentare l’accaduto. Sembra infatti che il giovane sia dovuto uscire per motivi di salute. Ma cosa è successo in pratica?

Sembra che già da diverse ore, fanno presenti gli utenti su Twitter, Antonino non venga più inquadrato dalle telecamere. C’è poi da dire che il giovane parrucchiere ha confidato ai colleghi di soffrire per una cisti al coccige. Si tratta di un problema che già conosceva ma che nelle ultime sembra sia peggiorato. Gli utenti quindi ipotizzano che Spinalbese sia stato scortato fuori per essere portato da un medico. In molti fanno presente che per lui il dolore alla schiena era fisso e che gli antidolorifici non facevano più nulla.

Brutte notizie per Antonino Spinalbese al GF Vip

Era stato lo stesso papà di Luna Mari a raccontare tutto e a dire che dopo essersi confrontato con gli autori in confessionale, sarebbe dovuto uscire temporaneamente dal GF Vip per sottoporsi a un intervento per asportare la cisti. Naturalmente poco dopo potrà rientrare, fa sapere. Da quello che si ipotizza, sembra tuttavia che Antonino vedrà il medico probabilmente lunedì.

Quindi per ora dai canali ufficiali del programma non si sa molto di più. E sembra a rischio anche il tanto agognato rientro di Ginevra Lamborghini nella casa. In tanti, in effetti, erano pronti alle nuove dinamiche che la bella ereditiera avrebbe creato. In primis con Antonino, ma di conseguenza anche con Oriana Marzoli. Tra l’altro il giovane, aveva già raccontato sui social e poi a Storie Italiane, di soffrire di una malattia autoimmune.

antonino ha appena detto che domenica o lunedì esce per la ciste e gli hanno detto che starà fuori per cinque giorni se non di più in base a cosa dirà poi il dottore #gfvip — mar🫐 (@adorvminee) December 9, 2022

Lo aveva scoperto tramite una serie di analisi ed esami specifici: sembra che Spinalbese abbia il pancreas di un anziano. Si tratta tuttavia di una sindrome che oggi riesce a gestire grazie ad un’alimentazione corretta e allo sport. Il ragazzo ha raccontato di aver passato settimane complicate durante il primo periodo, alimentato solo da una flebo.

