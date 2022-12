GF Vip 7, urla nella notte. La vicenda avrebbe agitato gli animi dei gieffini subito dopo la messa in onda del programma. La gieffina ha avvertito un malessere e i compagni di gioco hanno prontamente allarmato gli autori del programma chiedendo l’intervento dei medici. Un momento di panico che ha richiesto la lucidità di tutti i concorrenti in gara.

Sarah Altobello si è sentita male. Poco dopo il termine della puntata del GF Vip, i gieffini si sono apprestati ad andare a letto. Tutto procedeva come di consueto quando a un certo punto le urla della gieffina hanno allarmato la casa. Il primo a raggiungere la gieffina è stato Alberto De Pisis,: “Amore tutto bene?”. Prestando il suo soccorso si è trovato la concorrente in lacrime: “Chiedi aiuto, sto male, non riesco a muovermi”.

Leggi anche: “Ma cosa sta facendo?”. Sarah Altobello, scena pazzesca davanti alla telecamera del GF Vip





Sarah Altobello si è sentita male: “Mi sono spezzata qualcosa”

“Albe, aiutami. Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato” ha risposto la Altobello tra le lacrime e le urla di dolore. “Ca**o, mi sono spezzata qualcosa” ha continuato piangendo. Un malessere, quello di Sarah, che pare abbia accusato anche nei giorni precedenti, come sottolineato da Oriana Marzoli dopo l’intervento del medico. (“Lo hanno fatto davvero”. GF Vip 7 , Attilio Romita e Sarah Altobello: immagini bollenti).

Durante la visita del dottore, gli inquilini si sono riversati in veranda. Inevitabili commenti e apprensione. Oriana Marzoli ha spiegato: “Le fa male un muscolo. Stanno tutti in camera da lei, le faceva male già ieri. Sta piangendo ma secondo me il pianto è per la situazione. Tutti che la abbracciano, ha chiesto l’antidolorifico. Sta piangendo per la situazione secondo me, già lo aveva questo dolore”.

Per la gieffina, dunque, la situazione con Attilio Romita, con il quale c’è stato anche un bacio, dunque le conseguenze nella compagna del giornalista Mimma e l’attacco di Sonia Bruganelli avvenuto in puntata pare abbia giocato un brutto scherzo per lei. “Sa che vuole bene alla sua donna, passare sulla vita degli altri è una roba orribile”, è stata la riflessione pungente dell’opinionista, che è andata incontro alla replica di Sarah”Non andrò più da lui con quel modo di fare, non voglio rubare l’uomo a nessuno”.