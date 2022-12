L’inquadratura di Sarah Altobello è diventata virale dopo la messa in onda della diretta del GF Vip 7 su Mediaset Extra. I social sono impazziti e il frame del filmato è stato condiviso decine di volte su Twitter, dove il nome della concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è balzato ai primi posti del trend topic.

Si è parlato di Sarah Altobello anche per il bacio scambiato con il giornalista Attilio Romita e della sfuriata della compagna del giornalista Rai. “Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”, aveva detto Mimma Fusco, dopo le parole del giornalista sulla Altobello.

L’inquadratura di Sarah Altobello mentre si trucca al GF Vip

“Io ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora…Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa (indicandosi la testa, ndr). Ma io non la posso proprio fare questa cosa”, aveva detto Attilio Romita parlando di Sarah Altobello. Ora i due sono passati allo step successivo e si sono scambiati un bacio.

Nonostante il bacio con Attilio Romita, Sarah Altobello è una delle concorrenti del GF Vip 7 più amate dal pubblico. Svampita e ironica, oggi una sua inquadratura è diventata virale sui social. Questa mattina la vippona era intenta a truccarsi in bagno e mentre si metteva la matita sulle labbra si è avvicinata alla telecamera mandando in onda una scena che ha fatto divertire i telespettatori.

IL REGISTA DI QUESTA INQUADRATURA SUL VISO DI SARAH MERITA SUBITO L'AUMENTO 💀 #gfvip pic.twitter.com/ekwpK7hQJR — 🎄soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 8, 2022

Nell’inquadratura si vede il volto di Sarah Altobello appiccicato alla telecamera. La vippona canta e qualcuno le chiede: “Cosa fai? Canti da sola?”. “Chi io? Beh amore, meglio parlare da sole che inutilmente. Almeno io mi ascolto“, risponde la concorrente mentre continua a truccare le labbra. Sui social il frame è stato condiviso e commentato con la solita ironia del web.