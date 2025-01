Grande Fratello, momento verità per Stefania Orlando. La popolare e amata showgirl ha fatto ritorno nella Casa dopo la sua partecipazione alla quinta edizione tra 2020 e 2021. In tv dal lontano 1993, quando esordì come valletta del programma “Sì o no?” di Claudio Lippi, forse non tutti sanno che la conduttrice ha avuto diverse relazioni importanti, tra cui due matrimoni.

Chiacchieratissima la sua storia d’amore con Andrea Roncato, sposato nel 1997 dopo una relazione di quattro anni. Il matrimonio, però, è naufragato appena due anni dopo. Quindi c’è stata la storia con Simone Gianlorenzi: i due sono convolati a nozze nel 2019 dopo 11 anni insieme. Ma anche in questo caso la relazione è finita. Proprio nelle ultime ore, però, l’ex marito si è rifatto vivo e per Stefania è stato il momento di rivelare una parte importante del suo passato.

Leggi anche: “Cosa ho visto qui dentro”. Grande Fratello, Stefania ne è certa e lo confessa a Luca e Giglio





Stefania Orlando, la lettera dell’ex marito e la confessione

All’interno della Mystery Room Stefania Orlando ha parlato della fine della storia d’amore con Simone Gianlorenzi: “Quando sono uscita dall’altro Grande Fratello, dopo essere stata fuori praticamente per sei mesi, ho avuto difficoltà nel riadattarmi alla realtà: ero molto nervosa, molto intrattabile e probabilmente non gli sono stata abbastanza vicino”. “Dovevo ritrovare il mio equilibrio – ha aggiunto – probabilmente lui in quel momento si è allontanato e io non me ne sono accorta. Quando sono tornata, lui ha sentito l’esigenza di continuare anche senza di me. Evidentemente, anzi sicuramente, ho sbagliato anche io“.

Dopo questa confessione Simone Gianlorenzi ha inviato a Stefania una lettera che la concorrente del GF ha letto, in parte, in diretta: “Tu sei la casa e lo sarai sempre – le parole dell’ex marito – Oggi è iniziato un altro viaggio per noi, diverso ma non meno importante. A volte è necessario perdervi per poi ritrovarsi, è proprio vero. Conta sempre su di me, per te ci sarò sempre”.

Parole che hanno fatto crollare Stefania in lacrime, e come lei hanno commosso anche molti altri presenti in studio e a casa. Sui social in tanti vorrebbero che la coppia tornasse insieme, perché è chiaro che c’è ancora un sentimento molto forte tra i due. Ma, ovviamente, si tratta di questioni molto delicate che soltanto loro possono risolvere. Inoltre Stefania adesso ha un nuovo compagno, Marco Zechini. In ogni caso c’è chi fa un appello per far entrare Simone nella Casa… chissà, chissà…

“È finita”. Divorzio per la coppia vip italiana dopo 15 anni: “Non mi aspettavo tutto questo”