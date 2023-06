La commozione di Marco Liorni durante l’ultima puntata di Italia Sì. Il famoso e amato conduttore Rai ha salutato tutto il suo pubblico della stagione (fortunata) 2022-23. L’ultima puntata ha visto una sorta di recap di fine stagione, una vera e propria festa per tutto il gruppo di lavoro di Italia Sì. Per l’occasione infatti, il programma è stato rinominato “Italia Si-Podio e poi”, com’è tra l’atro è capitato in passato in occasione di altre puntate finali. A questo punto, Marco Liorni ha rassicurato tutti i telespettatori che anche l’anno prossimo sarà al timone del fortunato format Rai e che quindi il programma tornerà dopo l’estate.

A quel punto il padrone di casa si è emozionato mandando un saluto a Mauro Coruzzi. Come abbiamo più volte raccontato, l’opinionista è stato costretto a lasciare la trasmissione per dei seri problemi di salute. L’uomo infatti, è stato colpito da un aneurisma cerebrale, per fortuna senza gravi conseguenze.





A prendere il suo posto, quantomeno per un periodo di tempo, è stato Guillermo Mariotto. Proprio il giudice di Ballando con le stelle Marco Liorni, sabato ha mandato i suoi omaggi al collega in difficoltà. Marco Liorni allora ha detto davanti alle telecamere: “Per settembre, quando riprendiamo la trasmissione, aspettiamo il ritorno di Mauro, a cui mando un bacio”.

Ma a questo punto Guillermo ha poi commentato con la sua solita ironia: “Mi dicono che io non valgo neanche mezzo Mauro”. Liorni allora ha provato a dargli manforte, dicendo: “Mauro per noi significa tantissimo, ma anche tu, Guillermo, sei nei nostri cuori. Vorrei Mauro Coruzzi vicino a Guillermo Mariotto a settembre qui”. Marco Liorni a questo punto ha fatto un gesto per far intendere che qualora fossero confermati entrambi, la coppia sarebbe fotonica.

“Sarebbe come una reazione chimica!”, ha commentato il padrone di casa di Italia Sì. Tra l’altro il programma si chiude alla grande, con 1milione 200mila telespettatori con uno share superiore al 15%. La Rai infatti non ha nessuna intenzione di cambiare le carte in tavola e vuole senza dubbio confermare Marco Liorni per ancora molto, molto tempo.

