Francesca Michielin torna sui social dopo l’intervento chirurgico alla quale è stata sottoposta, dopo giorni di silenzio la cantante ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute. A dare notizia di essere costretta ad uno stop era stata lei. “L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni e ovviamente dopo questa operazione dovrò stare un po’ a riposo, per poi, però, lo giuro, tornare più forte di prima a settembre. Spero capiate e mandatemi le vostre good vibes”.

>“Sempre nei nostri cuori”. Italia Sì, la commozione di Marco Liorni durante l’ultima puntata

Il problema, non precisato, aveva costretto la cantante a sospendere due date del suo tour. Francesca Michielin, avrebbe dovuto tenere due concerti nei giorni del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Concerti che non è chiaro se verranno recuperati nei prossimi mesi. Sarà la cantante, con molta probabilità, a parlare di quello che sarà.





Francesca Michielin, prime parole dopo l’intervento: “Sto bene”

Intanto si concentra sulla sua salute e manda un messaggio ai fan. “Ciao! Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni l’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare (e mille altre cose as always)”. Insomma, tutto è andato per il meglio.

Dopo la notizia si sono scatenati i commenti in attesa di riabbracciare tutti dal vivo. A settembre, oltre agli impegni sul palco, Francesca Michielin tornerà anche alla conduzione di XFactor. Stella di prima grandezza di questi ultimi anni Sin da giovane Francesca Michielin si avvicina alla musica rock grazie soprattutto all’influenza del fratello maggiore Filippo.

Ha più volte dichiarato di essere cresciuta ascoltando i Red Hot Chili Peppers (il suo gruppo preferito). Si ispira molto al mondo del cantautorato acustico: vi sono infatti riferimenti a Damien Rice e Tracy Chapman. Fra gli artisti stranieri e Jovanotti e Max Gazzè fra gli italiani, essendo da sempre una grande fan di questi, ma anche Elisa.