Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso all’interno della casa del Grande Fratello ha vissuto una parabola significativa, passando da un’iniziale amicizia a tensioni crescenti che hanno culminato in scontri accesi. All’inizio del loro percorso nel reality, Lorenzo e Amanda avevano instaurato un legame di stima reciproca. Tuttavia, con il passare del tempo, divergenze caratteriali e alleanze differenti hanno iniziato a minare la loro relazione. Un punto di svolta è stato l’avvicinamento di Amanda a Helena Prestes, concorrente rientrata in gioco dopo un ripescaggio.

>> “Hanno detto che torna”. Grande Fratello, il concorrente eliminato pronto a varcare di nuovo la porta rossa

Questo nuovo legame ha suscitato il risentimento di Lorenzo, che si è sentito trascurato e messo da parte. In una discussione, Lorenzo ha espresso il suo disappunto, accusando Amanda di averlo trascurato a favore di Helena. Amanda, dal canto suo, ha ribattuto accusando Lorenzo di avere la “coscienza sporca” e di essere concentrato esclusivamente sul gioco, mettendo in dubbio la sincerità del loro rapporto. Le tensioni sono ulteriormente aumentate quando Amanda ha cercato un confronto diretto con Lorenzo, chiedendogli di evitare frecciatine e sotterfugi.





Lorenzo choc con Amanda Lecciso: “Potresti essere mia madre”

Tuttavia, il tentativo di chiarimento si è trasformato in un nuovo scontro, con Lorenzo che ha accusato Amanda di non mettersi in discussione e di lanciare frecciatine pensando di essere simpatica. Un ulteriore elemento di discordia è stato l’avvicinamento di Amanda a Luca Calvani, ora uscito, situazione che Lorenzo ha percepito come un’ulteriore distanza tra lui e Amanda. In una discussione notturna, Lorenzo ha lamentato la mancanza di attenzioni da parte di Amanda, mentre lei ha rivendicato la libertà di stringere amicizie all’interno della casa senza dover rendere conto a nessuno.

Nelle scorse ore poi un altro litigio scaturito in una frase choc di Lorenzo, una delle tante di questa edizione del GF. Mentre erano fuori in giardino, il ragazzo, facendo la paternale ad Amanda, le ha detto: “E pensare che potresti essere mia madre”. A questo punto la Lecciso ha risposto piccata: “Tua madre a 37 anni? ma quanti anni pensi di avere?”. Spolverato risponde di averne 28 ma Amanda ci resta comunque malissimo.

Lallo ad Amanda: potresti essere pure mia madre

Amanda: tua madre a 37 anni? ma quanti anni pensi di avere? ⚰️



Spolverino non ce la fa a non essere sempre il più ridicolo 😂#grandefratello pic.twitter.com/f1ZgaPMAGJ — mullon3 (@mullon34) February 18, 2025

I fan sui social scrivono: “Spolverino non ce la fa a non essere sempre il più ridicolo”. Insomma, nonostante i vari tentativi di chiarimento, le incomprensioni tra Lorenzo e Amanda sembrano aver segnato profondamente il loro rapporto, trasformando quella che era un’amicizia promettente in una serie di conflitti e distanze difficili da colmare.

>> “Noi due? È finita”. Grande Fratello, rottura improvvisa davanti a tutta la casa: prima le accuse, poi lo sfogo