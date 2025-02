“Noi due? È finita”. Grande Fratello, rottura improvvisa davanti a tutta la casa: prima le accuse, poi lo sfogo

Dentro la Casa più spiata d’Italia gli equilibri sono definitivamente rotti. Intanto arrivano notizie molto preoccupanti su una coppia che sembrava aver stretto un sodalizio fortissimo. Cosè mentre dopo l’eliminazione di Alfonso un altro gieffino sempre più vicino all’uscita di scena. Le ultime indiscrezioni sul suo conto non sono affatto buone e dunque dovrebbe iniziare a preparare le valigie e a ipotizzare che molto presto debba dover tornare a casa.

Nella prossima puntata di giovedì 20 febbraio ci sarà una nuova eliminazione al Grande Fratello e in lizza per andare via ci sono ben 10 gieffini. Un numero quasi da record, ma solamente un concorrente non proseguirà la sua corsa verso la finale.





Grande Fratello, lite tra Zeudi e Mattia

Secondo i sondaggi Maxime sarà l’eliminato. I fan del rugbysta sperano in una rimonta del loro beniamino, ma già superare Maria Teresa apparirebbe complicato. Non resta che attendere i voti ufficiali del 20 febbraio per capire chi lascerà il GF. Intanto una coppia sembra essere andata in frantumi.

Si legge sul sito ufficiale del GF Come: “Mattia ci tiene a motivare la sua Nomination, non influenzata dal suo stretto rapporto con Stefania. Ha deciso di fare il nome di Chiara perché la giovane non ha mai dimostrato interesse nei suoi confronti, né curiosità ad approfondire la sua storia. L’inquilino garantisce, quindi, di non essere stato pilotato”.

“Nervosa, Zeudi se la prende con Mattia, gli dice che il loro rapporto cambierà. Non saranno più complici e scherzosi. Stefania, avendo udito il discorso, interviene dicendo di non aver capito da che parte si sia schierata Zeudi. La miss, non trovando il comportamento della conduttrice maturo, continua comunque a spiegare le proprie ragioni”.