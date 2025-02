Grande Fratello, nella Casa non si parla d’altro: uno dei concorrenti eliminati potrebbe tornare. A sperare che non sia così in particolare Stefania Orlando, che il giorno dopo la diretta ha candidamente detto: “Spero sia uscito veramente”. A proposito di Stefania, ha avuto un alterco con Chiara durante la puntata di ieri. “I nuovi Shailenzo, ma la brutta copia. Chiara tu non hai contenuto, sei una persona vuota perché da sola non avresti il coraggio di dire niente”.

E ancora: “Ha detto cose che non c’entrano. Mi ha detto “a te non ti vuole nessuno”, poi quando mi sono divertita sono stata accusata di essere una donna che da il cattivo esempio. Non credo di essere un esempio negativo, ma anzi sono un esempio per tante donne che si rimettono in gioco alla mia età“.





Grande Fratello, Alfonso D’Antonio torna nella casa?

Al posto di Chiara aveva parlato Alfonso D’Apice: “Sono tutti attacchi che prova a fare. Lei si è offesa perché Chiara l’ha chiamata ruffiana. Dire a una ragazza di 20 anni che non vale nulla, che non ha contenuti, è poco carino ed elegante. Una ragazza che potrebbe essere tua figlia“. “La mia è stata una risposta ad accuse fatte a me, sono stata offesa” ha continuato la Orlando.

È proprio Alfonso D’Apice il concorrente che alcuni credono sia in realtà il secondo finalista (il primo è Lorenzo Spolverato). E su di lui si è espressa Stefania Orlando. Il risentimento della showgirl è figlio delle tante discussioni avute con Alfonso e la sua fidanzata Chiara negli ultimi giorni.

“Io lo spero, non posso fare altro. Se torna ce ne faremo una ragione, ma penso sia uscito davvero”.Nel momento in cui Mariavittoria ha invece rivelato di non credere ancora nell’eliminazione del 25enne di Napoli, Stefania è tornata sull’argomento: “Fin quando non c’è canteremo, se poi torna quest’incubo ce lo terremo”.