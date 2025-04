Da anni è uno dei volti simbolo del palinsesto Mediaset, complice il ruolo centrale che ha avuto nel decretare il successo di programmi ormai diventati icone della televisione italiana. Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Tu sì que vales sono format che, grazie alla loro capacità di evolversi e adattarsi ai tempi, continuano a conquistare il pubblico, stagione dopo stagione. Proprio in questi giorni cresce l’attesa per la finalissima di Amici 24, evento durante il quale verrà proclamato il vincitore. Non è un caso: questa edizione ha generato molte discussioni e l’entusiasmo dei fan è tale che già si guarda con curiosità alla nuova classe di allievi.

Parallelamente, Maria De Filippi continua a percepire compensi da capogiro per il suo impegno nei programmi Mediaset: il suo cachet figura infatti tra i più elevati dell’intero panorama televisivo nazionale. Se davanti alle telecamere si mostra come una conduttrice capace di entrare nel cuore degli italiani, lontano dai riflettori Maria riveste anche i ruoli di autrice e produttrice. Attraverso la partecipazione al 50% nella società di produzione Fascino, la De Filippi ha costruito un vero e proprio impero mediatico.

Leggi anche: “Ce ne andiamo, tutti”. Uomini e Donne, fuga di massa dallo studio: mai successo prima

Quanto ha guadagnato Maria De Filippi: le cifre stellari





Benché non sia semplice stabilire l’esatta entità del suo patrimonio, secondo quanto riportato da Italia Oggi, nel 2024 il suo valore netto sarebbe passato da 33,2 milioni a circa 40 milioni di euro. Tra il 2018 e il 2023, inoltre, avrebbe percepito circa 14,5 milioni di euro in dividendi, ovvero una media di 2,4 milioni l’anno. A questi guadagni vanno naturalmente sommati i compensi annuali da Mediaset e gli utili provenienti da 21 Co, etichetta discografica di cui Fascino possiede il 40%, nata per valorizzare i talenti emergenti di Amici.

Il successo di Maria De Filippi si fonda su una solida preparazione e su un approccio umano unico: laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, ha saputo costruirsi nel tempo una carriera straordinaria. Una delle sue doti più riconosciute è proprio la capacità di far sentire a proprio agio chiunque entri nei suoi studi televisivi. Nonostante la fama, ha sempre scelto di mantenere uno stile di vita discreto, lontano dagli eccessi del mondo dello spettacolo.

Dopo la scomparsa del marito, Maurizio Costanzo, la conduttrice avrebbe deciso di trasferirsi in una residenza elegante nel quartiere Parioli, una delle zone più esclusive di Roma. La casa, arredata con grande gusto, rappresenta oggi il suo rifugio personale. Nonostante la riservatezza che da sempre la contraddistingue, in rare occasioni ha aperto le porte della sua dimora: l’unica volta è avvenuta in occasione di un’intervista concessa insieme a Costanzo al programma Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

“Sei tu il mio lui”. Uomini e Donne, subito amore tra la coppia: i dubbi del pubblico