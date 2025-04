La stagione di Uomini e Donne si avvia alla conclusione: il 23 maggio andrà infatti in onda l’ultima puntata di quest’anno. Ancora una volta, il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ha confermato la sua forza in termini di ascolti, mantenendo una media molto alta che ha ribadito il suo ruolo centrale nel pomeriggio televisivo italiano. Tuttavia, non sono mancati i momenti di incertezza: alcuni tronisti, pur avendo avuto ampio spazio, non hanno pienamente convinto il pubblico da casa.

>>“Io so questa cosa e ve lo voglio dire”. Helena e Javier, doccia gelata: è la sorella Mariana a dare la notizia

Quest’edizione, pur mantenendo un buon livello di attenzione generale, ha mostrato una certa carenza di personaggi capaci di accendere davvero l’interesse degli spettatori. Sono mancati protagonisti del calibro di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, volti iconici in grado di catalizzare l’attenzione e spostare l’audience con le loro intricate vicende sentimentali. La loro assenza si è fatta sentire, lasciando spesso gli appassionati con un senso di nostalgia per le stagioni passate.





Uomini e Donne, quattro coppie hanno lasciato il programma

Nella registrazione di ieri, ampio spazio è stato dedicato al Trono Over, con un vero e proprio colpo di scena: una pioggia di petali rossi ha salutato l’uscita di ben quattro coppie, che hanno deciso di lasciare insieme il programma. La prima coppia a dire addio è stata quella formata da Giuseppe e Rosanna, che, dopo un percorso fatto di numerosi alti e bassi e accese discussioni in studio, hanno scelto di continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Le altre tre coppie, invece, composte da volti meno noti al pubblico, hanno preferito uscire in maniera più discreta, lasciando lo studio visibilmente vuoto.

A centro studio sono poi approdati Gloria Nicoletti e Guido: il cavaliere ha sorpreso tutti dichiarandosi innamorato di Gloria, anche se la dama, pur commossa, ha preferito mantenere una certa prudenza, non sancendo ancora ufficialmente l’inizio della loro relazione. L’atmosfera si è caricata ulteriormente di emozione quando Sabrina Zago, visibilmente toccata dagli eventi, è scoppiata in lacrime. La donna ha vissuto con sofferenza l’uscita di Giuseppe e la dichiarazione di Guido, entrambi uomini con cui aveva avuto un passato coinvolgimento.

Infine, non sono mancate le polemiche: Alessio Pili Stella ha portato in studio alcune segnalazioni riguardanti Valentina, la ragazza con cui stava iniziando una conoscenza. Secondo quanto emerso, la dama sarebbe interessata più a promuovere il suo brand che a trovare l’amore. Nonostante la discesa di nuovi corteggiatori per entrambi, Alessio ha deciso di chiudere subito ogni nuova possibilità. Nel frattempo, Gemma Galgani continua a essere protagonista: dopo una romantica esterna e qualche bacio con Arcangelo, ha dovuto affrontare il fatto che il cavaliere ha espresso il desiderio di frequentare anche Sabrina, aprendo a nuovi sviluppi che animeranno le ultime puntate della stagione.