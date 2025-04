Uomini e Donne saluterà tutti il prossimo 23 maggio, ma prima ci sono da risolvere diverse questioni mentre nuovi amori stanno spuntando. Il primo nodo da sciogliere è quello legato al trono di Gianmarco, la sua scelta non sembra proprio dietro l’angolo ma pare che il ragazzo abbia già individuato la sua scelta: dovrebbe trattarsi di Nadia. Sembra infatti che sia Cristina quanto Francesca si siano tirate indietro, abbandonando la corsa per il cuore del tronista.

>>“Frammenti di spugna all’interno, non consumatelo”. Salume ritirato dai supermercati italiani: marca e lotto

Così mentre c’è un cavaliere che continua ad infrangere i cuori ed al quale una dama, arrivata da pochissimo in studio, si è già dichiarata. Lui è Diego, al centro delle polemiche dopo i dettagli bollenti raccontati sulla notte passata con Isabella.





Uomini e Donne, Elena molto interessata a Diego

Il pubblico ci è andato pesante con lui. “Isabella ha ragione, Diego sapendo che ha un figlio sedicenne poteva evitare di andare nei particolari, questa morbosità di sapere della intimità non vedo la necessità di saperlo”. E Ancora: “Tina è la solita cafona maleducata: ha pienamente ragione Isabella. I fatti intimi non si raccontano, soprattutto in considerazione del fatto che a casa c’è un figlio. Era una richiesta esplicita fatta a Diego, bellamente disattesa anche in modo volgare”.

La sfilza di messaggi prosegue. “Ma vi rendere conto che questa donna viene continuamente presa in giro, vessata, le fanno il verso??!! La trovo una cosa veramente disgustosa!!! Guardo questo programma dalla prima puntata, ero una ragazzina ma siamo arrivati a dei livelli veramente bassi!”.

Ma non sembrano toccare Elena, che si è detta molto interessata a conoscere Diego. E anche qui i commenti sono piovuti: “Attenta che ti metti in un pasticcio, a lui non interessa cercare una donna, vuole solo sentirsi dire quanto è bello”. Ma c’è chi li difende: “Questa è una super coppia, si vede che lei è innamorata: speriamo bene”. E ancora: “Queste belle storie solo Maria De Filippi riesce a crearle! Bellissimi, lui un figo lei una fatina irlandese”.