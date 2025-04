Il Ministero della Salute ha diramato un avviso urgente di richiamo per un lotto di salame stagionato. L’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione della possibile presenza all’interno del salume di frammenti di spugna, un’anomalia che potrebbe compromettere la sicurezza alimentare e mettere a rischio la salute dei consumatori.

Il prodotto oggetto dell’allerta è un salame etichettato a peso variabile, appartenente a un lotto con data di produzione risalente al 15 gennaio 2025. Nella nota ufficiale pubblicata sul sito del ministero, si legge chiaramente che il motivo del richiamo è “la possibile presenza di corpi estranei, in specifico frammenti di spugna”. Il documento specifica che il problema riguarda esclusivamente questo lotto e invita chiunque lo abbia acquistato a non consumarlo.

Leggi anche: “Non consumatelo”. Latte di tre marche ritirato da tutti i supermercati italiani: quali sono





“Frammenti di spugna”: salame ritirato dai supermercati

L’invito rivolto ai consumatori è quello di riportare immediatamente il prodotto del Salumificio Ravanetti & C. Srl, azienda con sede a San Michele Torre, in provincia di Parma presso il punto vendita in cui è stato acquistato. Il rimborso o la sostituzione dovrebbe avvenire senza necessità dello scontrino, come previsto dalle consuete procedure di richiamo alimentare. Il Ministero ha ribadito l’importanza della collaborazione da parte degli acquirenti per evitare eventuali conseguenze derivanti dall’ingestione accidentale dei frammenti.

Al momento non risultano casi di intossicazione o segnalazioni di danni provocati dal consumo del salame coinvolto, ma l’attenzione resta alta. Le autorità sanitarie stanno effettuando i necessari controlli per verificare se la contaminazione sia limitata al lotto indicato o se siano coinvolti anche altri prodotti della stessa linea. È stata inoltre aperta un’indagine interna da parte del salumificio per accertare le cause dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Il richiamo rientra nel quadro delle attività di monitoraggio che il Ministero della Salute porta avanti regolarmente per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari presenti sul mercato. Si tratta di un episodio che mette in evidenza l’importanza della tracciabilità degli alimenti e dell’efficienza dei sistemi di controllo, capaci di intervenire tempestivamente per tutelare i cittadini.