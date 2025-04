“Non consumatelo”. Latte di tre marche ritirato da tutti i supermercati italiani: quali sono

Il Ministero della sanità continua a mantenere altissimi standard di attenzione nei confronti della sicurezza alimentare, come dimostra un recente caso che ha coinvolto alcuni noti marchi di latte intero pastorizzato ad alta temperatura. In via del tutto precauzionale, diverse catene di supermercati – tra cui Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga – hanno diffuso un avviso di ritiro di specifici lotti di latte, per il sospetto della presenza di materiali indesiderati all’interno delle confezioni.

I prodotti interessati da questo provvedimento appartengono ai marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, tre nomi ben conosciuti dai consumatori italiani per la loro diffusione su scala nazionale. Le bottiglie coinvolte, tutte da 1 litro e in plastica, riportano le seguenti identificazioni di lotto e date di scadenza: 15/05/25B per i tre marchi citati, 16/05/25B per Polenghi e Soresina, e 17/05/25B esclusivamente per Polenghi.





Latte ritirato dal mercato: marca e lotto

A produrre il latte oggetto del richiamo è stata la Centrale del Latte d’Italia S.p.A., la cui sede operativa si trova in via A. Faedo 60, a Vicenza. L’azienda, in un comunicato ufficiale, ha sottolineato come il ritiro sia stato deciso in forma preventiva, in attesa di ulteriori verifiche che possano chiarire la natura del problema e accertare l’eventuale presenza di corpi estranei.

Nel frattempo, ai consumatori è stato chiesto di non consumare il latte riferito ai lotti indicati e di restituirlo al punto vendita, anche in assenza dello scontrino. In cambio sarà possibile ottenere il rimborso o la sostituzione del prodotto. Si tratta, secondo le aziende coinvolte, di una misura volta a garantire il massimo livello di tutela dei clienti e a confermare l’impegno per la trasparenza e la sicurezza.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio in cui la sorveglianza alimentare resta una priorità assoluta per le istituzioni. “L’attenzione del Ministero della sanità sui prodotti alimentari è sempre altissima”, si legge in una nota ministeriale recente, e il caso del latte ritirato conferma quanto sia rigoroso il sistema di controllo in Italia, anche di fronte a semplici sospetti e senza attendere che emergano prove certe. Una vigilanza costante che mira a tutelare la salute pubblica e a rafforzare la fiducia dei consumatori.