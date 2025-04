Grande Fratello, la scoperta subito dopo la vittoria di Jessica Morlacchi. Stupore e per molti fan anche amarezza dopo il verdetto della finale. Ma come ha fatto la cantante a vincere questa edizione del reality di Canale 5? E pensare che le possibilità di vittoria dell’ex Gazosa alla vigilia erano scarsissime, per non dire nulla. Si parlava di Zeudi Di Palma, Helena Prestes, al massimo Lorenzo Spolverato, ma nessuno pensava a lei.

Nelle ultime ore stanno uscendo fuori diversi retroscena che spiegherebbero il motivo di un esito così inatteso. Come molti sanno le favorite per la vittoria finale erano Helena e Zeudi. Sul perché la prima abbia perso c’è chi sostiene che siano stati i fandom avversari ad avere un peso decisivo: insomma ha avuto ragione chi tifava contro. Ciò però non spiega perché a perdere sia stata Zeudi, rivale proprio della modella brasiliana. Ora c’è una spiegazione anche a questo.

Leggi anche: “Perché Helena ha perso”. Grande Fratello, il retroscena: come ha fatto Jessica a batterla





Perché Zeudi ha perso: cosa è successo durante la finale del GF

C’è chi ha sottolineato come la vincitrice ‘vera’ del GF sia comunque Helena Prestes. Questo il motivo per cui ha perso: “Zeudi quinta classificata – ha scritto un’utente subito dopo il verdetto della finale del GF – sbattuta fuori per prima helena ha spento le luci, ha perso perché aveva 7 fandom contro, il pubblico urlava il suo nome tutti i social sono intasati col suo nome QUESTA È VITTORIA”.

Ma perché ha perso Zeudi che poteva contare su un fandom fortissimo, come già fatto notare anche dallo stesso Alfonso Signorini? C’è un fatto che spiega molto, se non tutto di questo risultato imprevisto. In occasione della finale sono stati bloccati gli account fake – e a quanto pare anche altri validi – e molti hanno potuto votare solo tramite sms. In questo modo si sarebbe ridotto e forse annullato il peso dei fandom più grandi.

zeudi quinta classificata, sbattuta fuori per prima

helena ha spento le luci, ha perso perché aveva 7 fandom contro



il pubblico urlava il suo nome

tutti i social sono intasati col suo nome



QUESTA È VITTORIA #GrandeFratello #heleners #helevier #javi7 #flottaj #laflotaJ #zelena pic.twitter.com/4Q8nHxt8F1 — elsa❄️ (@_everneverland_) March 31, 2025

se avessimo potuto votare decentemente non c’era storia, non andava un cazzo e ci hanno disabilitato TUTTE LE EMAIL. tutto pur di non far vincere zeudi.#GrandeFratello pic.twitter.com/M46qfk9muH — mics🫦 (@lautarismho) March 31, 2025

Qualcuno sui social ha infatti scritto: “se avessimo potuto votare decentemente non c’era storia, non andava un ca*** e ci hanno disabilitato TUTTE LE EMAIL. tutto pur di non far vincere zeudi”. Insomma, sembra proprio che Jessica Morlacchi abbia potuto prevalere grazie al blocco di molti account che nelle ultime settimane avevano fatto vincere tutti i sondaggi proprio a Zeudi e Helena…

“Così ci fate morire”. Grande Fratello, Helena e Javier: la notizia più bella