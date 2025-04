Grande Fratello, vince Zeudi, vince Helena… manco per niente. Alla fine, come peraltro vi avevamo in parte anticipato, la vittoria è andata ad un’insospettabile e cioè Jessica Morlacchi. I pronostici della vigilia sono stati bellamente smentiti. Segno che la finale è un unicum e può davvero succedere di tutto. E ora si sprecano le analisi sul perché e come l’ex Gazosa sia riuscita a battere proprio la modella brasiliana.

D’altra parte i sondaggi indicavano che le favorite erano appunto loro, Helena Prestes e Zeudi Di Palma, con qualche chance concessa a Lorenzo Spolverato. Ma allora che cosa è successo? Jessica l’ha spuntata con il 52,13% dei voti, mentre Helena è rimasta a 47,63%. Ma che fine hanno fatto i fandom? La vincitrice da chi ha ricevuto la spinta decisiva? Sui social c’è chi azzarda una risposta…

Il fattore fandom: perché Helena ha perso

In tanti sono rimasti sorpresi e amareggiati dalla sconfitta di Helena Prestes in finale con Jessica Morlacchi. Dopo aver eliminato Zeudi Di Palma il traguardo era lì, ad un passo, il difficile sembrava dietro le spalle. Bastava un passetto, un piccolo passo in avanti e la vittoria sarebbe stata sua. Ma così non è stato. Perché? Qualcuno ha ipotizzato una risposta. Credibile.

“Zeudi quinta classificata – ha scritto un’utente subito dopo il verdetto della finale del GF – sbattuta fuori per prima helena ha spento le luci, ha perso perché aveva 7 fandom contro il pubblico urlava il suo nome tutti i social sono intasati col suo nome QUESTA È VITTORIA”. Insomma, ancora una volta si indicano nei fandom, in questo caso quelli contro, il fattore decisivo che ha impedito a Helena di vincere.

zeudi quinta classificata, sbattuta fuori per prima

helena ha spento le luci, ha perso perché aveva 7 fandom contro



il pubblico urlava il suo nome

tutti i social sono intasati col suo nome



QUESTA È VITTORIA #GrandeFratello #heleners #helevier #javi7 #flottaj #laflotaJ #zelena pic.twitter.com/4Q8nHxt8F1 — elsa❄️ (@_everneverland_) March 31, 2025

Fermo restando che per molti la ‘vera’ vincitrice è proprio Helena, il post ha generato diverse reazioni: “JAHAHAHHAHAHA zeudi fuori alla prima perché ci hanno disabilitato gli account altrimenti quelle luci non le avrebbe spente helena…” a cui qualcuno ha risposto: “Una notizia: li hanno disabilitati a tutti, personalmente i miei tutti out ieri sera, ho votato solo con gli SMS. Semplicemente noi siamo persone reali gli altri non so. Tic Tac. 😂”. Dunque potrebbe essere stato deciviso proprio il fatto che siano stati bloccati gli account fake e così le community più numerose non hanno interferito più di tanto.

