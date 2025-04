La finale del Grande Fratello, andata in onda il 31 marzo, è stata anche una serata di annunci. Alfonso Signorini ha rivelato che il reality tornerà a settembre con una nuova edizione e ha ringraziato la squadra, Mediaset e i programmi che hanno alimentato il dibattito sullo show.

Quella di quest’anno è stata un’edizione complessa. In questi sei mesi il GF ha ricevuto tantissime critiche: dalle accuse di episodi di bullismo non puniti alla questione dei fandom tossici e delle minacce online agli ex concorrenti. Gli ascolti, inoltre, hanno toccato il punto più basso nei suoi 25 anni di storia.

Questa situazione ha alimentato le voci su un possibile addio di Alfonso Signorini. Il conduttore quest’anno si è trovato più volte suo malgrado nel difficile compito del parafulmine. Le sue parole a notte fonda sono suonate come un indizio: “Mentre i nostri festeggiano, ne approfitto per salutare tutti quanti, per dirvi che vi voglio tanto tanto bene. Buona vita a tutti e buon Grande Fratello“.

Secondo Fanpage, questi saluti “lasciano presagire che dopo diverse edizioni tra Grande Fratello Vip e Grande Fratello tradizionale, Signorini possa mettere fine alla sua avventura alla guida di questa creatura che ha contribuito a plasmare e trasformare, rendendolo ciò che è oggi, nel bene e nel male”.

Anche DiLei sottolinea il possibile cambio di conduzione: “È stato un abile timoniere per tutto il Grande Fratello ma, per cambiare davvero, probabilmente c’è bisogno anche di modificare la conduzione. Alfonso Signorini ha saputo rispondere a tutte le richieste della Rete, a ogni modifica utile a riportare il programma agli antichi fasti. Ci è riuscito, in parte, ma la deriva è praticamente inevitabile. Gli input esterni sono troppi e difficilmente governabili in un’epoca in cui comandano i social. E lui lo sa bene”.

Intanto, Movieplayer riporta alcuni nomi per un’eventuale sostituzione: “In attesa di conferme ufficiali, i fan rimangono in sospeso, divisi tra l’affetto per l’attuale conduttore e la curiosità per le possibili novità. Tra i nomi che circolano per una possibile sostituzione ci sono anche quello di Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Simona Ventura, quest’ultima indicata dai rumors anche come possibile opinionista unica de L’Isola dei Famosi”.