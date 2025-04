Una finale intensa quella del Grande Fratello del 31 marzo, non solo per la competizione, ma per un colpo di scena che ha messo in secondo piano tutto il resto: la fine della turbolenta storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A sorprendere i telespettatori è stato Alfonso Signorini, che ha introdotto il momento con parole cariche di tensione.

“Dentro la Casa sia Lorenzo che Helena soffrono la lontananza dei loro partner”. Ma mentre Javier, fidanzato di Helena, ha mostrato amore e supporto da fuori, il post criptico di Shaila – un cuore malato – aveva già fatto presagire tempesta.

“Fuori da qui…”. Grande Fratello, la verità sul gesto di Shaila: perché ha lasciato Lorenzo

E la tempesta è arrivata, in diretta. Shaila entra nella Casa con uno sguardo duro, parole fredde e un messaggio chiarissimo: la loro storia è finita. “È stata una settimana difficile in cui ho avuto la fortuna di acquisire lucidità su di me”, esordisce con voce ferma, “sono entrata in questo programma con ideali da donna libera, ma ho finito per cadere ancora una volta in una dinamica tossica”.

Con accuse pesanti, Shaila racconta il suo punto di vista su una relazione che l’ha fatta sentire “usata, poco amata” e profondamente ferita: “Hai cercato di allontanarmi da tutti, mi hai trattata in modo brutale e aggressivo. Il nostro non è un amore sano”. Poi aggiunge: “Avevo bisogno di uscire per rendermene conto, avevo bisogno di curarmi. Quella donna di sei mesi fa è tornata. Ogni donna merita un amore che protegge, che ha compassione. Anche quando si litiga”.

Lorenzo, visibilmente scosso, resta senza parole: “Sto tremando. Hai vissuto con me e ora entri e mi scarichi tutto questo addosso?”. Ma Shaila non si lascia intenerire: “Ora sono rinsavita, fuori avrai modo di verificare”. Il confronto si fa acceso, e Lorenzo – incapace di elaborare in tempo reale la frattura – le dice: “Ti accompagno alla porta”. Shaila accetta senza esitare: “Dove è nato così finisce. Ringrazio Alfonso, e ringrazio Cesara e Beatrice che hanno provato ad aprirmi gli occhi”.

Lo studio è spaccato: Cesara Buonamici si dice scioccata dall’ingresso dell’ex Velina, trovandolo eccessivo per la serata finale. “È la finale, tutto questo lo aiuterà o lo danneggerà? Non lo so. Ma ho un dubbio: forse così non lo meritava”. Anche Beatrice Luzzi non nasconde perplessità: “Mi sembra fuori luogo e brutale. Non basta un click per uscire da una relazione così, non sarà facile dimenticare”.

Quel che è certo è che Grande Fratello ha chiuso con un colpo di scena degno di un finale di stagione. E mentre i riflettori si spengono sulla Casa, si accendono nuove domande sul futuro di Shaila, Lorenzo e il loro complicato rapporto.