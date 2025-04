La finale del Grande Fratello non è stata molto esaltante per Lorenzo. Prima di ricevere la notizia della sua eliminazione, a causa della sconfitta nel duello con Chiara, il modello aveva avuto un confronto con Shaila. Lei lo ha lasciato praticamente in diretta televisiva, prendendo le distanze dalla relazione che hanno avuto. Ma ora si è scoperto cosa ha fatto lui dopo la puntata.

Come scritto dal sito Biccy, Lorenzo è parso frastornato durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Dopo le parole di Shaila, ha infatti detto a Signorini: “Io credevo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Io non sono fuori, non vedo la realtà da 200 giorni, ma in una settimana è cambiata così tanto. Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto”.

Grande Fratello, cosa ha fatto Lorenzo dopo la finale e la fine della storia con Shaila

Come raccontato da chi era presente in studio, Lorenzo ha voluto festeggiare insieme a Jessica la vittoria di quest’ultima, che a sorpresa ha battuto Helena vincendo il montepremi da 100mila euro. Una volta uscito anche dallo studio, Spolverato ha subito reagito in un modo particolare alla mazzata subita da Shaila.

Lorenzo ha voluto incontrare le sue fan del fandom Shailenzo, che sono letteralmente impazzite di gioia quando lo hanno visto. Ha riso e scherzato con le ragazze e ha pure bacchettato Javier: “Voi fuori lo chiamate il morto? Noi in casa lo chiamavamo piccione“. Un momento di svago dopo la batosta Shaila e il quarto posto nella classifica finale del GF.

Le fan non sono state colpite negativamente dalle parole di Shaila e hanno voluto omaggiare ugualmente Lorenzo. C’è chi è rimasta delusa, visto che alcune sostenitrici avevano proprio organizzato una sorpresa all’ormai ex coppia, con petali di rose e palloncini a forma di cuore posizionati in una camera di hotel.