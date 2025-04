La finale del Grande Fratello andata in onda ieri sera è stata tutto fuorché prevedibile. Tra lacrime, sorprese e colpi di scena, a catalizzare l’attenzione del pubblico non è stata solo la proclamazione del vincitore, ma soprattutto due storie d’amore agli antipodi: da una parte, la fine burrascosa della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato; dall’altra, la favola romantica tra Helena Prestes e Javier Martinez, che sembrerebbe pronta a trasformarsi presto in un matrimonio.

>>“Zeudi, la sua vittoria”. Grande Fratello, la scoperta pazzesca dopo la finale. E bufera su Jessica

Il momento più drammatico della serata è arrivato quando Shaila Gatta ha fatto il suo ingresso nella Casa, non per un tenero saluto, ma per chiudere definitivamente il capitolo con Lorenzo Spolverato. Con voce ferma ma carica di emozione, l’ex velina ha parlato senza mezzi termini: “Mi hai allontanata da tutti, mi sono sentita usata e poco amata. Non è questo l’amore che voglio. È stato un amore tossico e non voglio più farmi del male”. Un addio in diretta, pubblico, che ha spiazzato Lorenzo, il quale è rimasto quasi impassibile, ammettendo poi di essere confuso e incredulo: “Credevo fosse uno scherzo. In una settimana ha capito tutto questo? Mi sembra impossibile”.





Grande Fratello, Helena e Javier: spunta l’anello

Con la rottura ufficiale degli “Shailenzo”, come erano stati soprannominati dai fan, si chiude una relazione che, anche fuori dalle telecamere, pare fosse già compromessa. Le voci di corridoio parlano di pressioni esterne e di una reputazione professionale da tutelare per Shaila. Secondo alcune indiscrezioni, tra i due ci sarebbe stato anche un acceso litigio prima della finale, culminato – si mormora – in uno schiaffo.

Ma se per qualcuno l’amore è finito in frantumi, per altri è pronto a decollare. Helena Prestes e Javier Martinez, ribattezzati dal web “Helevier”, stanno vivendo una favola moderna che sembra uscita da un romanzo. Dopo una settimana di separazione, durante la finale del Grande Fratello, il pallavolista argentino è tornato nella Casa per una sorpresa romantica che ha commosso tutti. Tra abbracci e parole dolci, Javier ha rassicurato la sua compagna con una promessa forte: “Non permetterò mai più a nessuno di alzare la voce contro di te. Ti amo tantissimo”. Ha poi confessato di seguirla ogni giorno in TV e che, a prescindere dal risultato del reality, loro hanno già vinto: “Abbiamo vinto il nostro amore”.

E proprio questo amore, secondo quanto rivelato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amadeo Venza, potrebbe presto portare a una convivenza… e a un anello. Sì, perché pare che Javier stia cercando casa per vivere con Helena e, secondo una fonte molto affidabile, avrebbe già acquistato un anello per lei. Le indiscrezioni parlano chiaro: il matrimonio potrebbe essere il prossimo passo. In attesa di una conferma ufficiale dai diretti interessati, i fan sognano a occhi aperti. “Presto lo annuceranno. Hanno aspetto di essere insieme per dirlo”.