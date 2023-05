Davvero clamoroso quanto successo all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi è rimasta scioccata da una gaffe, commessa da un naufrago del reality show. Quest’ultimo stava spiegando una cosa e ha tirato in ballo le donne del programma, quando si è lasciato sfuggire una frase praticamente a luci rosse. Non avrebbe mai voluto dire una cosa del genere, ma quando ha provato a spiegare cosa intendesse dire ha peggiorato ancora di più la situazione.

La padrona di casa dell’Isola dei Famosi era alquanto disperata, anche se poi Ilary Blasi ha stemperato la tensione che si era accumulata ridendo fragorosamente dinanzi a quella gaffe del naufrago. L’opinionista Enrico Papi aveva provato di tutto pur di chiarire le dichiarazioni del giovane, ma senza riuscirci e anzi complicando ulteriormente le cose. Dato che la spiegazione successiva è stata ancora più incredibile.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi incredula davanti alla gaffe del naufrago

Si stava per materializzare l’eliminazione di un concorrente dall’Isola dei Famosi, quando Ilary Blasi ha domandato per quale motivo dovessero rimanere ancora in Honduras. Ed ecco che la gaffe del naufrago è arrivata puntualissima: “Voglio rimanere qua e sfamare queste due belle ragazze“. Il riferimento era a Nikita Pelizon e Helena Prestes. Papi, sconvolto da quell’affermazione ambigua, ha chiesto delucidazioni e quindi una precisazione. Ma l’altra risposta è stata ancora più hot.

A commettere l’errore è stato Christopher Leoni, proprio pochi minuti prima dell’eliminazione dalla trasmissione. Infatti, quando Papi gli ha detto: “In che senso sfamare?”, il modello ha reagito così: “Con il pesce… con la mia pesca”. E Ilary ha chiuso immediatamente il discorso: “Va beh, chiudiamola qui. Datemi la busta”. Evidente imbarazzo da parte di tutti i presenti in studio e chissà cosa ne penserò lo stesso ex naufrago quando rivedrà il filmato.

C: "Voglio rimanere qua e sfamare queste due belle ragazze"

"In che senso sfamare??"

C:" Con il pesce…"

CHIUDERE CHIUDERE#isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/JxQ42Off4m — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) May 22, 2023

Tanto divertimento per questa frase pazzesca di Christopher Leoni, che è stata tra l’altra l’ultima prima di ascoltare il verdetto del pubblico che ha premiato Gian Maria Sainato a suo discapito. E per lui c’è stato il rientro in Italia.