Grande Fratello, Shaila Gatta al centro delle critiche. Senza dubbio la ballerina è una delle protagoniste indiscusse all’interno della Casa. Non solo per la sua storia con Lorenzo Spolverato, fatta di alti e bassi, momenti super hot – sopra le righe – e litigi, ma anche per altre dinamiche. Recentemente la concorrente si è distinta, diciamo così, per alcuni attacchi agli altri inquilini.

Ad esempio ha attaccato i coinquilini perché non fanno le faccende di casa: “Sono stufa! – ha esclamato alzando la voce – Non c’è una persona che si è degnata di fare mezza cosa, mi sono rotta il ca**o. Sti quattro cretini, nullafacenti di mea, viziati di me**a”. Poi ha criticato Stefania Orlando, elogiata invece da Maria Teresa Ruta. Adesso Shaila Gatta è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per un altro fatto.

Il pubblico pizzica Shaila così e non ha pieta: “Disperata…”

In un video c’è Shaila Gatta che si mette a ballare nel bel mezzo della Casa, mentre gli altri se ne stanno per fatti loro. Un’attività come un’altra, normale per una ballerina. Se non fosse che qualcuno ha commentato la scena attaccando l’ex velina: “Quando sei così disperata che le provi tutte per andare in finale ⚰️”.

“È da due ore che la 🐈‍⬛ finge di essere simpatica e di ballare – leggiamo su X – perché ha voluto ascoltare chi le diceva che non è più la Shaila dell’inizio Aiutatemi a dire CRINGE”. Effettivamente sarebbe stato Iago Garcia a dire che Shaila non è più quella dell’inizio. E lei per tutta risposta avrebbe deciso di catturare l’attenzione in questo modo. In poco tempo il post è stato commentato da tantissimi utenti.

Quando sei così disperata che le provi tutte per andare in finale ⚰️

È da due ore che la 🐈‍⬛ finge di essere simpatica e di ballare perché ha voluto ascoltare chi le diceva che non è più la Shaila dell’inizio

Aiutatemi a dire CRINGE #grandefratello #heleners #heleviers pic.twitter.com/7gUeyfPgpO — Crudelia (@SistersStars) March 12, 2025

“È così esageratamente imbarazzante, un tutto ciò che fa 😑” scrive uno e un altro fa “Aveva ragione la Celentano, che di ballerina non aveva nulla”. Ancora: “Qnd ballano ( sempre lo stesso movimento del bacino culo in fuori) si credono Carla Fracci e simpatiche … odiose” e “Sfigata. Ipocrita. Poveraccitudine al cubo”. Insomma, non si può certo dire che il ballo abbia entusiasmato il pubblico…

