Momento difficilissimo per Stefania Orlando al Grande Fratello. Infatti, nelle scorse ore sarebbe finita in lacrime e si sarebbe rifugiata all’interno del confessionale probabilmente per sfogarsi con gli autori. Una situazione molto delicata, che è stata raccontata dalla coinquilina Mariavittoria, la quale si è mostrata molto dispiaciuta.

Dopo le lacrime di Stefania Orlando al Grande Fratello, Mariavittoria ne ha parlato con Jessica e ha tirato fuori tutta la sua rabbia per l’accaduto. Infatti, la conduttrice televisiva sarebbe stata attaccata duramente da un gieffino e questa cosa l’avrebbe fatta crollare definitivamente.

Grande Fratello, Stefania Orlando in lacrime: Mariavittoria arrabbiata

Le telecamere del Grande Fratello non hanno puntato l’attenzione su Stefania Orlando, ma si è scoperto tutto grazie a Mariavittoria. Quest’ultima ha prima chiesto conferma a Jessica se Stefy stesse realmente piangendo, poi è passata all’offensiva: “Ma si può ridurre così una donna come Stefania? A me questa cosa fa inc***“.

Questa la replica di Jessica: “Ma pure che sono passati tre mesi, ma che volete? Entri qua e mi prendi a parolacce? Ma chi sei, ma che vuoi? La comprendo a tremila”. Come riferito dal sito Lolnews, ci sarebbe il comportamento di un concorrente dietro il crollo emotivo di Stefania Orlando.

Mariavittoria: ma si può ridurre così una donna come Stefania ?!



Purtoppo si se si porta avanti e si dà rilevanza solo alla maleducazione , alle raccomandazioni , ai bot , ai fandom tossici …#Tommavi #helevier #grandefratello #morline #StefaniaOrlando pic.twitter.com/dN4fvcK6Ei — S6 (@Sonia6S) March 12, 2025

Ad inveire contro Stefania sarebbe stato Giglio, anche se non è chiaro cosa le abbia detto. Probabilmente nelle prossime ore ne sapremo di più.