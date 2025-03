Dopo un momento di sconforto dovuto alla nomina di Zeudi come terza finalista del Grande Fratello e alla presenza di Lorenzo in finale, Shaila Gatta ha deciso di sfogarsi con le sue amiche Zeudi e Chiara. L’ex velina di Striscia la Notizia ha manifestato il suo malcontento per la situazione per non essere stata riconosciuta dal pubblico come finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo il confronto con le amiche e il suo sfogo, Shaila ha deciso di pulire la casa. L’appartamento, infatti, appariva particolarmente disordinato e sporco, e Shaila ha preso in mano la situazione, mettendosi a lavoro. Durante le pulizie, la ballerina non ha nascosto il suo disappunto nei confronti dei suoi coinquilini, accusandoli di non fare nulla per sistemare l’ambiente, nonostante le evidenti condizioni di disordine che regnavano.

Grande Fratello, Shaila sbrocca per le pulizie

Shaila se l’è presa con i suoi coinquilini che in quel momento si stava rilassando invece di contribuire alle faccende della casa. “Sono stufa! Non c’è una persona che si è degnata di fare mezza cosa, mi sono rotta il ca**o. Sti quattro cretini, nullafacenti di me**a, viziati di me**a. Ma che schifo!“, ha detto la concorrente mentre puliva, a voce alta, in modo da farsi sentire anche dagli altri. Mentre Shaila puliva il bagno e Lorenzo se ne stava seduto a fare niente, si è sfogata con lui, che comunque è rimasto seduto senza darle una mano.

“Sì ho fatto tutto da sola! Ma è assurdo che nessuno faccia nulla. Nessuno si prende la briga di sistemare una casa in cui si vive in undici. Sono dei ricottari ecco cosa sono questi. Sempre scuse per non pulire. Una volta perché è il post puntata, una volta perché l’hanno fatto il giorno prima e una volta perché devono fare altro. C’è sempre qualcosa per non pulire. Io oggi ho lavato, ho pulito, sistemato, ho cucinato, ho fatto tutto. E ho fatto tutto perché sono una persona pulita e civile“, si è sfogata Shaila.

Cara shaila anche Helena ha fatto il bagno 2 giorni fa.. ma non ha fatto tutte ste storie da paladina delle pulizie e offendendo gli altri come fai tu… sei proprio na prepotente maleducata..perche non dici niente a chiara allora?.. #grandefratello — LaVedoDuraMony (@LaVedoDuraMony) March 11, 2025

Sui social c’è chi ha preso le sue difese ma anche chi, invece, ha detto che non solo lei pulisce la casa, smentendo la sua versione e spiegando che la sua reazione è stata così esagerata solo perché ‘rosicava per la finale non conquistata’. “Si lamenta per le pulizie che Helena e Javier fan sempre a differenza della sua amica Chiara, per me è nervosa per altro…”, “Cara shaila anche Helena ha fatto il bagno 2 giorni fa.. ma non ha fatto tutte ste storie da paladina delle pulizie e offendendo gli altri come fai tu… sei proprio na prepotente maleducata..perché non dici niente a chiara allora?”, ha scritto qualcuno su X.

“Sono sporchi e lei deve fare tutto, anche io sarei arrabbiata”. “Era nervosa perché è sempre sola a sistemare tutto e voi avete tagliato la clip per fingere che odiasse altri senza motivo”. “Questa ragazza rivolge parole del genere alla gente da inizio programma e poi se le dicono che è falsa secondo lei son cattivi”.