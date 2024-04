Sono 19 i naufraghi sbarcati in Honduras per la 18esima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno nei panni di inviata a Cayo Cochinos e Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti in studio. I naufraghi scelti per questa edizione sono vip e nip. Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Joe Bastianich, Samuel Peron, Edoardo Stoppa; Maité Yanes, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Marina Suma, Francesca Bergesio e Greta Zuccarello.

Nelle ultime ore è uscito anche il nome dell’attore siciliano Francesco Benigno, che ha spoilerato i propri profili social il suo ingresso nel corso della seconda puntata, poi ci sono altri concorrenti non famosi che fanno parte della categoria ‘nip’.

Isola dei Famosi 2024, chi sono i concorrenti nip (ma già visti in tv)

infatti Khadi Gueye, Tonia Romano, Alvina Verecondi Scortecci, Peppe di Napoli e Pietro Fanelli sono già noti ad alcuni. Vediamo dove abbiamo già visto i naufraghi nip dell’Isola dei Famosi 2024. Partiamo da Khadi Gueye, che durante le prime ore in Honduras ha già avuto diversi scontri con Pietro Fanelli. La naufraga è una modella, nata in Senegal è cresciuta in Italia dove è arrivata quando aveva 6 anni. Nel 2021 è stata in tv e ha partecipato allo show Ex on the beach.

Tonia Romano è una ex vigilessa del fuoco 36enne, madre di due figli di cui si occupa a tempo pieno. La naufraga ha abbandonato il reality show prima poco dopo l’arrivo in Honduras e non era presente per la prima puntata. Alvina Verecondi Scortecci è invece un’avvocata 34enne che gestisce la struttura ricettiva aperta nella casa di famiglia (nobile), in Veneto. Una grande curiosità sulla naufraga, è la sorellastra di Costantino della Gherardesca.

Peppe di Napoli è invece un cinquantenne napoletano, pescivendolo da generazioni e ristoratore, molto seguito sui social grazie ai suoi video diventati virali tra TikTok, Instagram e facebook, dove raccoglie un milione e mezzo di follower. Infine c’è Pietro Fanelli, modello torinese con il pallino della scrittura e della poesia ma il cui sogno più grande è quello di diventare un attore affermato. Il naufrago è stato tra i concorrenti del game show di Netflix, Summer job.