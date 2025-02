Nel contesto dell’attuale edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è al centro di accese polemiche a causa di presunte anticipazioni riguardanti le eliminazioni di alcuni concorrenti. In particolare, le sue dichiarazioni sull’uscita di Iago Garcia e le tensioni con Amanda Lecciso hanno sollevato dubbi sulla trasparenza del gioco e sulla possibile esistenza di informazioni privilegiate. Durante una conversazione all’interno della casa, Lorenzo Spolverato ha affermato con sicurezza: “Esce Iago, sto solo aspettando il bigliettino”.

Questa dichiarazione, avvenuta prima dell’effettiva eliminazione di Iago Garcia, ha scatenato una serie di reazioni sia tra i concorrenti che tra il pubblico. Molti telespettatori hanno espresso indignazione sui social media, accusando Lorenzo di essere in contatto con gli autori del programma o di avere accesso a informazioni riservate. Un utente ha commentato: “Siete da denuncia, la gente spende i soldi. Noi votiamo Iago da giorni”.





“Sentite che le dice all’orecchio”. GF, Lorenzo choc con Amanda

Queste accuse hanno sollevato interrogativi sulla correttezza del gioco e sulla possibilità che alcuni concorrenti possano beneficiare di informazioni esterne, mettendo in discussione l’integrità del reality show. Oltre alle polemiche legate all’eliminazione di Iago Garcia, Lorenzo Spolverato è stato protagonista di accesi confronti con Amanda Lecciso. In particolare, durante una discussione, Lorenzo ha accusato Amanda di avere la “coscienza sporca”, insinuando che stesse giocando in modo subdolo.

Amanda, visibilmente scossa, ha risposto con fermezza, portando la conversazione a toni sempre più accesi. Ma non è finita perché nelle scorse ore, mentre tutti erano intorno ad un tavolo per mangiare, Lorenzo si è avvicinato proprio ad Amanda e le ha sussurrato all’orecchio: “Qualsiasi cosa accada, salutami Michael e tuo fratello”. La Lecciso ha prima sorriso in maniera nervosa, poi ha riferito a Stefania quello che le avrebbe detto Lorenzo.

Chiaramente sui social è esploso il pandemonio visto che ancora una volta Lorenzo potrebbe aver predetto il futuro delle nomination e se così fosse, qualora la prima possa considerarsi fortuna, la seconda quasi una certezza. Ora il dubbio viene: Lorenzo riesce a scoprire i sondaggi prima degli altri? Perché di fatto è Amanda la sfavorita. Qui gatta ci cova, direbbe qualcuno. Ma magari è solo una strana coincidenza.

