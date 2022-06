Chi è l’ex fidanzata di LDA? In tanti se lo stanno chiedendo dopo il video (diventato virale) in cui la ragazza piange al suo concerto. Il filmato ha catturato l’attenzione del web, arrivando fino alla stessa Emanuela, che ha deciso di intervenire e perché mentre si trovava al concerto di Luca, il figlio di Gigi D’Alessio, è scoppiata in lacrime.

“Ma non piangevo per lui. Piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui”, ha detto Emanuela, l’ex fidanzata di LDA, costretta a intervenire quando il video è diventato virale e in tanti hanno pensato che la ragazza stesse piangendo per il figlio di Gigi D’Alessio perché ancora innamorata di lui.





Chi è l’ex fidanzata di LDA: Emanuela Pennino in lacrime al concerto

Il cantante figlio d’arte è stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici 21. Nonostante l’eliminazione prima di arrivare in finale LDA ha sicuramente colpito il pubblico per il suo talento e la determinazione nel cercare la propria strada. Il suo singolo “Quello che fa male” ha battuto qualsiasi record di Amici, conquistando prima un disco d’oro e poi uno di platino. Ma non è tutto.

Chi è l’ex fidanzata di LDA – LDA è stato il primo cantante di Amici ad ottenere un contratto discografico con un’etichetta importante, la Columbia Records – Sony Music Italy. Ha iniziato il tour promozionale per lanciare il primo album che porta il suo stesso nome: LDA e venerdì 17 giugno è salito sul palco di piazza del Plebiscito di Napoli insieme al papà Gigi D’Alessio in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di carriera dell’artista napoletano.

Ma torniamo alla fidanzata di LDA, intervenuta sui social per spiegare che le lacrime viste nel filmato diventato virale sul web erano lacrime di gioia e soddisfazione per il grande successo che Luca sta ottenendo dopo la partecipazione ad Amici. Nessun ritorno di fiamma, quindi, come avevano ipotizzato molti fan del cantante. Ma chi è l’ex fidanzata di LDA? Si chiama Emanuela Pennino ha 18 anni ed è un’influencer e aspirante attrice.

