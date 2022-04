Lutto nella tv d’oltre Manica. È morta la star britannica Chelsie Whibley. La ragazza aveva soltanto 29 anni. La giovane attrice era famosa soprattutto per aver recitato in Dani’s House e Sadie J. Purtroppo, chi le era vicino lo sapeva fin troppo bene, Chelsie stava combattendo con una malattia genetica: la fibrosi cistica. A raccontare cosa è successo è il marito che, con un doloroso post su Facebook, ha raccontato a tutti cosa la vicenda della sua morte. Glynn, 33 anni, ha detto: “Temo che questa sia la cosa più difficile che abbia mai dovuto scrivere”.

E ancora il marito di Chelsie Whibley: “Questa mattina Chelsie ha preso una brutta piega. È stata portata d’urgenza al Southampton General Hospital. È con profondo rammarico che devo informare tutti che la nostra bellissima e cara Chelsie è morta questo pomeriggio alle 14:45. È stato molto veloce e non ha sofferto – ha aggiunto – So che vorrete tutti inviare le vostre condoglianze, ma chiediamo per favore di limitarvi ai commenti qui sotto in questo momento molto angosciante”.





“Alla mia splendida moglie ispiratrice: ti ameremo sempre”, conlude il marito. Tra l’altro, a Chelsie Whibley, era stato precedentemente consigliato di porsi in quarantena a tempo indeterminato perché era considerata “ad alto rischio” di ammalarsi gravemente se avesse contratto il Covid-19.

E proprio a questo riguardo, la giovane Chelsie Whibley aveva detto a tutti: “Sembra che mi venga portato via ancora più tempo. So che vedere i miei amici e la mia famiglia è troppo pericoloso e potrebbe essere sufficiente per far cadere il mio corpo oltre il limite ma d’altra parte non so quanto tempo ho e mi spezza sapere che non posso vederli”.

In una recente intervista, Chelsie Whibley aveva detto che i suoi polmoni erano diventati così gravemente compromessi dalla condizione, che funzionavano solo al 25%. La ragazza ha anche ammesso che stava assumendo 60 pillole al giorno per combattere l’infezione. Una morte inaspettata e dolorosa, che lascia il pubblico britannico senza parole.

