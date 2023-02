Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è la dinamica più importante di questo GF Vip. Non si fa altro che parlare di loro insieme alle storie che Antonino Spinalbese ha collezionato in casa. I due sono spesso al centro delle attenzioni sia per i loro litigi che per i momenti che passano insieme. Non c’è giorno in cui non discutono e poi all’improvviso si riappacificano. Durante l’ultima diretta è andata in scena l’ennesima discussione. Da un lato Donnamaria accusa la ragazza di essere finta e di voler a tutti i costi passare per vittima.

Dall’altro la spadista lo accusa di non starle troppo vicino e di non difenderla quando viene attaccata dal resto del gruppo. Un tira e molla continuo. Al litigio in diretta aveva fatto seguito la scelta di Antonella Fiordelisi di chiudere la storia. Il volto di Forum le aveva detto di prendersi tutto il tempo di cui avesse avuto bisogno. Ma lei era convinta di quello che stava dicendo.

GF Vip, Edoardo massaggia coi piedi la faccia di Antonella

Antonella Fiordelisi non vedeva futuro per loro: “Con tutto che mi sento innamorata di te, io ho visto delle mancanze di rispetto che non riesco a farmi stare bene. Visto che io sono venuta qua in primis per pensare a me, da questo momento in poi io sono sola come te, da questo momento non stiamo più insieme per quanto mi riguarda. Io ad oggi non voglio più stare con te, non voglio più farmi del male e farlo a te”.

“Ti chiedo di coltivare le amicizie che hai perché io con te non ci voglio più stare e non voglio farmi levare il sorriso da nessun uomo. […] Pensavo di aver trovato l’amore tipo quello dei film. Tipo Romeo e Giulietta o il Titanic. Non mi lascerò mai più andare con nessun uomo, rimango single a vita, sto meglio”, ha proseguito la spadista. Poi sono passati dei giorni e con essi anche la rabbia è svanita. I due hanno ripreso a parlarsi e anche complice un aereo a loro dedicato a chiarirsi.

Ho vomitato la cenapic.twitter.com/j1oT8RXGr7 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 1, 2023

Nelle ultime ore si sono fatti anche un romantico bagno insieme nella vasca. Ma la situazione ha preso una piega particolare e il video postato su Twitter dagli utenti in poco tempo ha fatto il giro del web: si vede Edoardo Donnamaria che inizia a massaggiare la faccia della sua fidanzata con i piedi. E lei tira anche fuori la lingua leccandoli, probabilmente per sbaglio o scherzando. Una scena che non è piaciuta al web che ha commentato in questo modo: “Ho vomitato la cena”, oppure “Che schifo, fuori tutti e due, che vergogna di GF”, oppure ancora: “Sono solo due che devono sodisfare i loro impulsi sessuali”.