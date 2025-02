La serata televisiva di sabato 1° febbraio 2025 ha visto un acceso confronto tra le principali reti italiane, con programmi di punta sia per Mediaset che per Rai. Su Canale 5, C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, ha registrato un notevole successo, attirando 4.864.000 spettatori e raggiungendo uno share del 31,8%. Dall’altra parte, su Rai 1, è andata in onda la quarta puntata di Ora o mai più, presentata da Marco Liorni. Il programma ha coinvolto 2.256.000 spettatori, ottenendo uno share del 16,5%.

>> “Tra padre e figlio non può essere”. C’è posta per te, Maria non riesce a riavvicinare Fausto e Lorenzo

Analizzando i dati, emerge che C’è Posta per Te ha quasi raddoppiato gli ascolti rispetto al concorrente, consolidando la sua posizione come leader del sabato sera televisivo italiano. Questo risultato conferma la formula vincente del programma di Maria De Filippi, che continua a coinvolgere e commuovere il pubblico con storie di vita reale e sorprese emozionanti. Nonostante la concorrenza, Ora o mai più ha mantenuto una solida base di telespettatori, offrendo una proposta alternativa focalizzata sul talento musicale e sulla riscoperta di artisti del passato.





Ascolti tv, chi ha vinto tra Maria De Filippi e Marco Liorni

Il programma di Marco Liorni si distingue per il suo format originale, che punta a dare una seconda chance a cantanti che hanno vissuto momenti di gloria e cercano ora di riconquistare il pubblico. In conclusione, la sfida degli ascolti televisivi di sabato 1° febbraio 2025 ha visto prevalere nettamente Mediaset con C’è Posta per Te, che ha saputo catturare l’attenzione di una vasta platea di spettatori, confermando la sua formula vincente e la forte empatia con il pubblico italiano.

Ma chi altro c’è in sfida il sabato sera? Elisbeth su Rai 2 ha interessato 847.000 spettatori pari al 4.6% di share, Rapito su Rai 3 ha raggiunto X spettatori pari ad uno share del 4,2%. Nanny McPhee – Tata Matilda su Italia1 ha raccolto davanti al video 952.000 spettatori (5.2%). Io sto con gli ippopotami su Rete 4 ha appassionato 726.000 spettatori (4.2%).

C'È POSTA BOOOMMMM💣



La quarta puntata di #CePostaPerTe segna il RECORD STORICO dal 2009 del 31,78%🚀🚀 con 4.864.000🚀🚀



Il trionfo di Maria De Filippi❤️‍🔥#AscoltiTv pic.twitter.com/vhEYoshkNP — Vento (@Vento_Elios) February 2, 2025

Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 ha intrattenuto 321.000 spettatori (1.7%), Accordi & disaccordi sul NOVE ha raggiunto 431.000 spettatori con il 2.5%. In altre parole su La7 ha intrattenuto 1.091.000 spettatori con il 6% di share. In ogni caso la sfida è chiara: vince Maria, come sempre (quasi).

Leggi anche: “Cosa ha fatto lui”. C’è posta per te, critiche ad Al Bano durante l’incontro in studio con le tre donne