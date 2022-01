Il Grande Fratello andrà in onda venerdì 7 gennaio. La notizia è arrivata da TvBlog.it. Per Alfonso Signorini una gioia inaspettata ora che circola la voce che il programma potrebbe allungarsi fino a maggio. Una vera bomba lanciata nelle ore scorse. Nonostante in molti abbiano già abbandonato il ‘GF Vip’ e altri potrebbero farlo a breve, come Manuel Bortuzzo, il reality show dovrebbe proseguire oltre il 14 marzo. Ovviamente mancano le conferme ufficiali, ma l’ipotesi è decisamente molto suggestiva.



Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più, anche se molti concorrenti potrebbero non accettare questa ulteriore proroga dell’atto conclusivo della trasmissione. Ma se Alfonso Signorini gongola c’è chi non ha preso benissimo il cambio di programma di venerdì. Parliamo di Cesare Bocci. La puntata speciale del Viaggio nella grande bellezza dedicata al palazzo del Quirinale è saltata.



La polemica non è tardata a scoppiare sui social. “Cosa ci fai ancora a Mediaset?”, ha chiesto un follower. “Esatto!”, ha replicato Cesare Bocci. “Purtroppo quella rete dovrebbe fare solo determinate cose. E basta. Scandaloso”. Anche un altro attore, Michele La Ginestra, è stato piuttosto duro sulla questione: “L’unica logica che segue è quella di fare ascolti, puntando solo sulla soddisfazione della curiosità becera di un pubblico attratto esclusivamente dalle urla e dagli schiamazzi di terz’ordine. Teniamo duro”.







Al momento da Mediaset non arriva nessuna replica. Intanto nella casa vanno avanti i preparativi. L’eliminato della 31esima puntata del GF Vip 6 era stata Eva Grimaldi con il 21,9% dei voti (Barù 28,7%, Federica Calemme 26,8% e Alessandro 21,9%). Al televoto sono finite tre donne: Soleil, Nathalie e Carmen. Ora il GF Vip 6 torna alla sua formula iniziale, quella del doppio appuntamento.



Intanto si appesantisce la posizione di Manuel Bortuzzo. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, il padre di Manuel Bortuzzo ha fatto intendere che il nuotatore abbia iniziato a mostrare una certa insofferenza verso le dinamiche della casa, nelle quali non si sente più coinvolto. L’uomo ha raccontato: “Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”.