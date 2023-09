Cesara Buonamici regina del Grande Fratello 2023. Opinionista unica di questa edizione del reality show arrivato alla terza puntata, lunedì 18 settembre è definitivamente entrata nel cuore di moltissimi telespettatori. Già apprezzata per professionalità, toni pacati ed educazione, la giornalista volto storico del Tg5 è alla sua prima esperienza nello show di Alfonso Signorini. Che l’ha fortemente voluta al suo fianco quest’anno, proprio come Pier Silvio Berlusconi che l’avrebbe contattata personalmente.

Certo, si sta piano piano abituando alle dinamiche del GF e sicuramente non spoilererà più alcuni meccanismi agli inquilini della Casa come successo al debutto, quando grazie a lei hanno scoperto l’esistenza del tugurio. Ma torniamo all’ultima puntata andata in onda e il motivo per cui è stata incoronata dal popolo del web. Si parlava di Grecia Colmenares, che è un po’ la tuttofare della Casa ed è stata accusata di essere pungente in particolare da Letizia, Anita e Samira.

Leggi anche: “Quanto guadagna a puntata”. Cesara Buonamici, prima volta al GF: spuntano cifre importanti





Cesara Buonamici regina del GF: cosa è successo nella terza puntata

I “problemi” sono nati dopo uno scherzo notturno fatto all’attrice venezuelana, poi definita furba e strategica. Ma dal suo punto di vista sono loro, le ragazze, a prendersela con lei per avere visibilità durante la diretta. Dopo una lunga discussione tra studio e Casa, l’intervento della giornalista, che ha preso le difese di Grecia, conquistando gran parte del pubblico di Canale 5 sui social network.

“A me Grecia fa venire in mente… sai quei bambini ipercinetici? Quelli che non stanno mai fermi e devono fare sempre qualcosa? Però io voglio dire una cosa alle ragazze: se poi Grecia dovesse uscire dalla Casa, tutto quello che fa lei, tipo l’aspirapolvere tutto il giorno, poi va ridiviso tra tutti. Meditate, meditate gente! Grecia si dà molto da fare nella pulizia”, le parole di Cesara Buonamici.

Un intervento che, come anticipavamo, le ha valso il plauso di tanti. Gli utenti apprezzano il suo modo di dire le cose. E c’è anche chi si è ricreduto su di lei, che in affetti sembra sempre più a suo agio al GF di Signorini. Il conduttore, scherzando, ha anche svelato di aver ricevuto una telefonata da suo marito Joshua: “Mi ha detto: ‘non puoi far fare le ore piccole a mia moglie, deve cucinare’. Ha ragione, è colpa mia”.