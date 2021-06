“Quando mi ha vista è sbiancata”. Cecilia Rodriguez, l’hanno aspettata fuori: “Ha chiesto scusa”

Pace fatta con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. È accaduto lontano dalle telecamere e dagli studi televisivi della Mediaset. Parole infelici da parte di Cecilia Rodriguez nei riguardi di Vera Gemma, ma le scuse sono state rese e pare che l’ex naufraga abbia decisamente apprezzato il gesto della fidanzata di Ignazio Moser. La reazione di Vera Gemma? Non poteva che essere questa.

Cecilia Rodriguez senza filtri durante la messa in onda del reality show condotto da Ilary Blasi. Tutti ricorderanno quando la sorella di Belen ha usato un’espressione infelice nei riguardi di Vera Gemma: “Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte”, poi Cecilia ha ben pensato di rimediare correggendosi: “No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”. Ovviamente Vera Gemma ha accusato il ‘colpo’.

L’ex naufraga ha commentato le parole di Cecilia Rodriguez come ospite del programma Il Punto Z di Tommaso Zorzi: “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una fi** pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca*** ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”. Oggi, finalmente, la riappacificazione.





Pare che la fidanzata di Ignazio Moser abbia ben pensato di porgere le sue scuse in privato. Lo ha rivelato proprio Vera Gemma durante un’intervista rilasciata per il settimanale Mio, dove ha spiegato: “Ero davanti agli studi dell’Isola, lei è scesa dalla macchina e le ho detto ‘Ti aspettavo, tesoro!’. Cecilia è sbiancata. Ma mi ha chiesto scusa e l’ho perdonata. Si è resa conto di aver avuto un’uscita molto infelice. E poi mi ha detto che dal vivo sono bellissima, mentre sull’isola non sembravo molto carina”.

Vera Gemma ha dimostrato di avere un carattere molto forte e determinato, ma dietro la sua corazza pulsa un cuore buono che riesce a sorvolare non appena le situazioni richiedono di andare oltre chiudendo un occhio. Anche di fronte alle parole infelici di Cecilia e della gaffe in diretta tv, l’ex naufraga aveva ammesso sempre nello studio di Tommaso Zorzi : “A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle”.