Alessandro Cecchi Paone si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2023. Di nuovo. Il giornalista e conduttore non è infatti mai arrivato fino in fondo nel reality ambientato in Honduras. La mai completato una delle sue partecipazioni all’Isola dei Famosi. La prima volta che prese parte al programma da naufrago correva l’anno 2007. Lo conduceva Simona Ventura all’epoca e si ritirò. Seconda Isola dei Famosi nel 2012, ma in quell’edizione fu eliminato. Arriviamo così a quella attualmente in corso e alla decisione di poche ore fa di lasciare il gioco.

Come spiegato da Alvin nella diretta di lunedì scorso, Simone Antolini, compagno di Cecchi Paone, aveva avuto dei problemi di salute. Per questo motivo era assente in puntata. “Dovrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni – aveva specificato l’inviato del reality – ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni con cui convivono i nostri naufraghi sull’isola, ma è tutto sotto controllo e dovrebbe tornare presto”.

Cecchi Paone, cosa è successo dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi 2023

I due sono entrati in coppia all’Isola dei Famosi e già in diretta Alessandro Cecchi Paone aveva minacciato di abbandonare il programma, dopo i problemi di salute che avevano colpito il compagno. “O restiamo insieme, o niente, andiamo via”, aveva detto in diretta. Ilary Blasi gli aveva chiesto di andare avanti fino al termine della puntata e di chiarire poi la situazione con la produzione.

Un paio di giorni dopo la decisione del ritiro: il programma ha confermato che, dopo il forfait di Simone Antolini, il giornalista ha deciso di seguirlo. E si sono entrambi riappropriati dei propri cellulari e quindi tornati sui social. Dopo l’addio al gioco, Cecchi Paone che probabilmente non è ancora rientrato in Italia ha pubblicato una Storia su Instagram che ha subito colpito.

Nel dettaglio, una foto del bacio durante l'unione civile tra l'appuntato dei carabinieri Angelo Orlando e il suo compagno Giuseppe Pezzuto. "Dopo Alessandro e Simone si baciano anche i Carabinieri. Auguri ragazzi!", il commento sotto di Cecchi Paone dopo il ritiro dal reality. Commento che da alcuni è stato interpretato come una frecciatina nei confronti dell'Isola dei Famosi 2023 dopo le polemiche per il bacio scambiato in diretta con il compagno Simone.