Dopo la finale del Grande Fratello Alfonso Signorini ha ricevuto una brutta notizia. Non può ritenersi quindi soddisfatto al 100%, anche se non tutto è ovviamente da buttare via. Nell’ultimo appuntamento dell’attuale edizione del reality show, durato quasi 7 mesi, a prevalere è stata Perla Vatiero, abile a sconfiggere Beatrice Luzzi nel ballottaggio conclusivo.

Il 55% dei votanti ha preferito la fidanzata di Mirko all’attrice, protagonista di Vivere. Una volta terminata la finale del Grande Fratello, è partita la festa per la vincitrice e Alfonso Signorini ovviamente si è congratulato con la ragazza. Ma ora è stata la brutta notizia a prendere il sopravvento nelle prime ore della mattinata di martedì 25 marzo. E vediamo perché.

Finale Grande Fratello, per Signorini arrivata una brutta notizia

Una volta terminata la finale del Grande Fratello, Signorini era in attesa di scoprire l’esito degli ascolti televisivi. Ed ecco giungere la brutta notizia, visto che probabilmente si sarebbe aspettato qualcosa in più. La concorrenza è stata invece inflessibile ed è riuscita a battere ancora una volta il reality show Mediaset, nonostante fosse la puntata più importante dell’anno.

Come riferito dal sito DavideMaggio, l’ultima puntata del Grande Fratello è stata vista da 3 milioni e 39mila telespettatori con share pari al 23,9%. Decisamente meglio Le indagini di Lolita Lobosco su Rai1, che ha totalizzato 4 milioni e 974mila telespettatori e share del 27%. E il sito Isa e Chia ha fatto anche dei confronti con le varie edizioni del programma, iniziato nel 2000. A proposito della prima edizione, resta la più seguita di sempre con quasi il 60% di share.

Gli ascolti tv sono tutto sommato in linea comunque con le ultime edizioni del Grande Fratello, anzi c’è stato un miglioramento rispetto al 2023, quando la finale del GF Vip vinta da Nikita Pelizon fu seguita da 2 milioni e 871mila persone. Nel 2022 ci furono 3 milioni e 659mila telespettatori e nel 2021 4 milioni e 298mila.