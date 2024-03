Al Grande Fratello è successo qualcosa di inaspettato nel corso della finale del reality, condotta da Alfonso Signorini. C’è chi è stata infatti esclusa e il pubblico se n’è accorto solamente dopo 3 ore. La visione di un bellissimo video aveva inizialmente distratto, ma poi analizzandolo bene ci si è accorti che una protagonista è stata estromessa completamente dalle immagini.

E ovviamente non sono mancate le polemiche, dato che comunque ha fatto parte eccome del Grande Fratello anche se non per molto tempo. Lei è stata esclusa definitivamente e ora in molti stanno chiedendo spiegazioni sull’episodio in questione. Chissà se lo stesso conduttore interverrà nelle prossime ore per fornire delucidazioni su questo avvenimento.

Grande Fratello, spunta un video dei ricordi e una concorrente è esclusa

In particolare è stato mostrato un video del Grande Fratello, definito best of, ovvero il meglio di tutto ciò che è successo nella casa più spiata d’Italia da settembre 2023 a marzo 2024. Ma un’ex concorrente è stata esclusa in maniera clamorosa, sebbene abbia partecipato attivamente anche lei ad alcune dinamiche della trasmissione. E regna il mistero su questa decisione.

In questo filmato, che ha rappresentato una sorta di riassunto di tutto quello che è accaduto al GF, si è notato che non è mai apparsa nelle immagini l’ex gieffina Heidi Baci. Lei tra l’altro ha iniziato successivamente un’altra esperienza, prendendo parte al GF Vip Albania. Nessuno ha dato una spiegazione su questa esclusione, che ha riguardato in parte pure un’altra donna.

Formazione dei Finalisti al completo: cosa abbiamo vissuto in questa edizione di #GrandeFratello attraverso gli occhi di tutti gli abitanti della Casa? Rischio lacrimuccia, vi avvertiamo… 😭 pic.twitter.com/wD8HlASlvv — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

Si è vista poco e niente pure Monia La Ferrera, ex di Varrese. Forse non se ne sono accorti dalla regia, oppure in alternativa c’è stata una chiara indicazione in questo senso anche se le motivazioni restano oscure.