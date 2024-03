Dopo la fine del Grande Fratello Ciro Petrone e Maddaloni hanno rotto il silenzio e hanno tributato parole importanti. Infatti, c’è stata indubbiamente soddisfazione per il successo di Perla. In particolare Marco era finito nel vortice delle polemiche per alcune sue affermazioni nei giorni precedenti la finale, quindi lo sportivo aveva deciso di fare delle precisazioni.

Come riferito dal sito Biccy, prima di questo dialogo fuori dal Grande Fratello di Ciro Petrone e Maddaloni, quest’ultimo aveva dichiarato giorni fa: “Mi chiedono come mai ho detto quelle cose contro Bea. Ma non era contro nessuno. Una ragazza scherzando ha detto che ‘Maddaloni ci carica e ci invita alla guerra, prepariamoci’. Poi mi è arrivata una clip de La Casa di Carta con la mia faccia su quella del Professore e quella di Mirko su un altro personaggi e lì c’era scritto ‘preparatevi alla battaglia’. Io ho solo ricondiviso tutto. Sono dispiaciuto se ho offeso qualcuno”.

Grande Fratello, cosa hanno detto Ciro Petrone e Maddaloni dopo la finale

Una volta che Perla ha trionfato al Grande Fratello, battendo Beatrice a sorpresa, Ciro Petrone e Maddaloni hanno iniziato una diretta Instagram e sono apparsi molto entusiasti. Quindi, il successo dell’ex concorrente di Temptation Island ha colpito positivamente gli ex gieffini, che hanno in qualche modo bacchettato anche la Luzzi, che è arrivata in seconda posizione.

In seguito alla vittoria di Perla, Maddaloni ha iniziato così la conversazione: “Ma la nave, questa nave adesso dove sta?”. E Ciro ha risposto: “La nave è arrivata al porto, colpita e affondata. Ragazzi, grazie a tutti, veramente vi ringraziamo. A voi tutti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Abbiamo vinto tutti stasera, non solo Perla, abbiamo vinto. No, bellissimo, che grande emozione”.

Ciro che urla "abbiamo vinto", si è ritirato 7 mesi fa, ha vinto quanto posso avere vinto io dal divano di casa #GrandeFratello — Sara Lu 💐🎶🎙️ (@sara_lu) March 26, 2024

Ma il pubblico ha sferrato delle critiche a Ciro: “Si è ritirato 7 mesi fa, ha vinto quanto posso avere vinto io dal divano di casa”. Quindi, molti utenti non hanno compreso tutto questo entusiasmo verso Perla.