Mattinata difficile per Federica Panicucci durante la puntata di Mattino 4 del 27 febbraio. In piena diretta ha appreso infatti della morte di un grande attore, che ha lasciato tutti di stucco. Il suo decesso improvviso ha scosso sia lei che il collega Roberto Poletti, i quali hanno voluto omaggiarlo immediatamente facendo apparire anche alcune foto dell’uomo scomparso.

Federica Panicucci, una volta informata di questa morte tragica, ha avvisato i telespettatori di Mattino 4. La sua voce avvolta dalla tristezza è arrivata nelle case degli italiani, poi lo stesso Poletti ha voluto aggiungere un suo pensiero ricordando che il decesso di questo attore è tra l’altro avvenuto in circostanze ancora ignote.

Federica Panicucci, terribile annuncio: “Morto un grande attore”

Federica Panicucci ha annunciato così la morte di un attore entrato nella storia del cinema internazionale: “Partiamo subito con una notizia uscita poco fa. La morte dello straordinario attore premio Oscar Gene Hackman, aveva 95 anni. Nel 1972 premio Oscar miglior attore protagonista per Il braccio vincente della legge”.

Hackman è stato trovato senza vita a 95 anni nella sua casa di Santa Fe insieme alla moglie 63enne Betsy Arakawa e al loro cane, un pastore tedesco. La stessa Panicucci ha ricordato che “le cause della morte non sono ancora chiare, naturalmente gli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa ci sia all’origine”. Addolorato Poletti: “Sono veramente sotto choc, sembra che questi divi hollywoodiani siano lontani, invece ci entrano in casa con questi film”.

Legendary actor Gene Hackman, wife Betsy and dog found dead inside New Mexico home: police https://t.co/nnZjECHJU4 pic.twitter.com/S2VioWhMOv — New York Post (@nypost) February 27, 2025

Poletti ha aggiunto: “I corpi sarebbero stati trovati dallo sceriffo, ma ancora non si capisce chi è stato a dare l’allarme. In più c’è la moglie sessantatreenne, una grande pianista. Lui si era già ritirato dalle scene perché non sopportava Hollywood Era andato a vivere a Santa Fe perchè era un posto tranquillo”.