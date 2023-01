Maria De Filippi, sorpresa a C’è Posta per Te. Storie comuni, non sempre facili da raccontare, ma che grazie al programma provano a trovare un lieto fine. Sarebbe accaduto alla coppia formata da Stefano e Valentina che, con il supporto di Maria, hanno avuto modo di riconciliarsi. Poi la decisione a sorpresa trapelata da un’indiscrezione.

Colpo di scena per Stefano e Valentina a C’è Posta per Te. Una storia d’amore che ha rischiato di giungere al capolinea ma che grazie al gettonatissimo programma di Maria De Filippi ha invece imboccato la strada verso il lieto fine. Il colpo di scena a C’è Posta per Te sembra essere di casa, anche quando tutto sembra essere perduto.

Colpo di scena per Stefano e Valentina a C’è Posta per Te: l’indiscrezione ‘bomba’

Stefano e Valentina, come coppia, hanno affrontato un momento molto delicato e sfiorato per questo di lasciarsi per sempre. Ma dopo una riconciliazione decisamente difficile, la coppia ha poi provato a puntare tutto sull’amore e sulla fiducia, annunciando una decisione che ha lasciato tutti senza parole. La segnalazione è arrivata su Twitter nelle ultime ore, dopo la puntata in cui Stefano ha deciso di aprire la busta. (C’è Posta per Te, Maria De Filippi in bianco per la prima puntata: costo dell’abito da capogiro).

In ballo c’era il matrimonio con Valentina ma anche il perdono di un tradimento. I fatti risalgono a luglio posto che ogni puntata del programma viene registrata e poi messa in onda. Una vicenda che ha dunque appassionato il pubblico e che oggi giungerebbe a un più che lieto fine. Stiamo parlando della notizia della quarta gravidanza che porterà i due a diventare nuovamente genitori. Ma trattasi anche di un’indiscrezione messa in circolo sul web che attende una conferma o una smentita.

Non a caso la storia della coppia avrebbe attirato fino ad oggi l’attenzione di ben oltre quattro milioni di telespettatori con tutti i commenti del caso. Infatti pare che la donna sia arrivata a compiere il tradimento anche in seguito ad alcuni atteggiamenti di Stefano nei suoi riguardi al punto da spingere anche Chiara Ferragni a prendere una posizione. La moglie di Fedez avrebbe consigliato a Valentina di prendere piuttosto le distanze dal marito e come la nota imprenditrice anche altri fan del programma avrebbero definito la relazione tra i due come tossica invitando alle dovute riflessioni.