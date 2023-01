Fa discutere e non poco la storia di Stefano e Valentina a C’è posta per te. In tanti, sui social, hanno commentato, stizziti, l’epilogo della vicenda e i commenti arano alquanto critici, soprattutto nei confronti dell’uomo. Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo fare un passo indietro. A chiamare i posti di Maria De Filippi è stata lei con l’obbiettivo di riappacificarsi con il marito dopo un tradimento.

Un tradimento arrivato dopo un matrimonio sereno, e coronato dalla nascita di tre figli, che Valentina ha cercato di motivare. “A volte mi sono sentita umiliata come donna, il tuo essere così scontroso mi ha portato tra le braccia di un altro. Mi manchi. Quando te ne sei andato ho capito che eri tu l’uomo della mia vita, eri la mia famiglia. Stasera sono qui per chiederti: perché non torniamo insieme?”. Alla base, quindi, ci sarebbe scarsa attenzione da parte del marito che, da parte sua, non vuole sentire ragioni.

Stefano e Valentina a C’è posta per te, la reazione di Sabrina Ferilli

“Lo sbaglio l’hai fatto, ci potevi pensare prima. Per me le cose andavano bene dentro casa. Ho questa ferita aperta e pure grave. È una bella ragazza ma non provo più niente, gli mando dei serpenti per messaggio perché è una serpe. L’ho trovata a casa di quella persona. Quando vado da lei, io dico no, però poi sono un uomo e non posso rifiutare”.

L’uomo è apparso irremovibile in studio e deciso a non aprire la busta. Lo ha fatto solo alla fine, dopo le innumerevoli insistenze di Maria De Filippi, che ha provato a farlo ragionare. Anche personaggi molto noti hanno commentato la vicenda, come Chiara Ferragni che ha scritto sui social: “La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico”, riferendosi a Stefano.

Chi non l’ha presa affatto bene è anche Sabrina Ferilli che per tutta la durata della vicenda, ha commentato rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi. “Lascia sta Marì, la busta non s’apre. Peccato”, aveva scritto all’inizio, pensando che l’uomo non avrebbe mai accettato una riappacificazione. Poco dopo però, l’attrice si è dovuta ricredere: “Ma non ci credo, ao c’è riuscita!”, rivolgendosi probabilmente a Maria (o a Valentina).

