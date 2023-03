“Per me è morta”. C’è Posta per Te, Alessio chiude la busta alla mamma: contro di lei parole choc

C’è Posta per Te, la cruda storia di Alessio e Roberta. Nella serata di ieri, sabato 4 marzo, su Canale 5 è tornato il programma di Maria De Filippi dopo il lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Ovviamente la puntata era stata registrata prima del decesso del marito della conduttrice. Prima dell’inizio della puntata Maria ha voluto mandare un messaggio molto sentito.

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”. Un turbinio di emozioni per la conduttrice e grande trasporto ha suscitato una delle storie presentate in serata. Parliamo della vicenda che ha visto protagonisti Alessio, Roberta e David. Il figlio non ha mai accettato la relazione della mamma con l’uomo di colore.

Roberta chiede aiuto a Maria De Filippi, la risposta del figlio è agghiacciante

Roberta non vede il figlio Alessio da 3 anni. Il ragazzo ha rotto i rapporti con la mamma quando lei ha iniziato una relazione con Davide, un uomo di colore più giovane di 17 anni. La donna ha spiegato: “Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce. Mi manca sentirmi chiamare mamma, visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. La mamma è una sola e nessuna può prendere il suo posto”.

La risposta del figlio è stata però agghiacciante: “A casa non eravamo mai felici e io le ho detto ‘O me o lui’ e lei ha risposto che non poteva finire una relazione di due anni. Non mi manca, non la voglio vedere. David mi è indifferente come è indifferente lei. Mi vergognavo perché sembrava che uscisse con un amico mio. Ho detto che per me è morta, ma la morte non la auguro a nessuno.

Alessio ha dichiarato che il colore della pelle di David è “secondario”, quello che non ha mai accettato è la sua giovane età. Maria ha provato a far ragionare il giovane: “Spero che tu abbia capito che tua madre ti vuol bene. Esiste una bambina che ti somiglia anche”. E lui: “Non mi interessa”. Inevitabile l’esito finale: la busta si chiude. Roberta scoppia a piangere, ma il figlio non è irremovibile: “È brava a fare la vittima. Guardarla? No, non me ne frega niente di lei. Non la voglio neanche vedere”. Tante le reazioni del pubblico, molti considerano Alessio “ignorante” e “insensibile”: “Veramente un ragazzino odioso e spocchioso. Non merita nulla” scrive qualcuno.

