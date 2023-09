Una terribile notizia ha stravolto Caterina Balivo, che si è soffermata su questo lutto durante la sua trasmissione La volta buona. Lo aveva saputo pochi minuti prima di andare in onda e quindi non ha potuto fare altro che condividere questo dolore insieme al suo pubblico. Proprio in apertura di trasmissione, mentre era insieme all’ospite Nancy Brilli, ha annunciato a tutti la perdita di una delle figure più rilevanti della musica italiana.

Caterina Balivo ha avuto molta fatica ad inizio puntata, dato che questo lutto è giunto inaspettato. E parlandone in studio, ha tirato in ballo anche un altro ospite de La volta buona: “Siamo rimasti colpiti da questa triste notizia che è arrivata poco fa e, subito dopo la pubblicità, ne parleremo con il professor Umberto Broccoli”. Cosa che è stata fatta una volta rientrati nello studio della trasmissione Rai.

Leggi anche: “Notizia pessima e clamorosa”. Caterina Balivo, ritorno difficile sugli schermi Rai





Caterina Balivo, un lutto stravolge il suo programma: “Che triste notizia”

Dunque, Caterina Balivo ha iniziato a parlare di questo lutto che ha sconvolto il mondo della musica insieme al professore. Lei ha subito ricordato: “Migliacci e Modugno erano grandi amici”. Broccoli è subito dopo intervenuto per ribadire questo concetto: “Sì, Migliacci era amico di Modugno e la loro amicizia era cementata proprio dalla canzone Nel blu dipinto di blu. Tra di loro c’era peraltro anche un’amicizia artistica”.

Il riferimento era ovviamente al decesso di Franco Migliacci, il paroliere e autore musicale scomparso a 92 anni. Il professor Broccoli ha voluto anche fare un ultimo commento, in relazione all’esibizione straordinaria di Modugno, che conquistò Sanremo grazie alla canzone Nel blu dipinto di blu, scritta appunto dal compianto Migliacci: “Quelle braccia spalancate di Modugno hanno aperto l’Italia al boom economico”. Il produttore discografico ha collaborato con tanti artisti nella sua proficua carriera.

Migliacci è stato l’autore di brani di successo come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Una rotonda sul mare e Tintarella di luna e ha lavorato a stretto contatto con grandi artiste come Milva, Mina e Nada.